Aplikace Lidl Plus má novou užitečnou funkci, už můžete dostat jen e-účtenku

Fotografie: Lidl

Neodmyslitelnou součástí aplikace Lidl Plus jsou mimo jiné elektronické účtenky, papírové už tak nejsou potřeba. Zákazníci si nyní ve své aplikaci mohou nově nastavit, že už o papírové účtenky nemají zájem. Po nákupu jim tak přímo do aplikace dorazí účtenka v elektronické podobě a papírová se vůbec nevytiskne.

Pokud by si novou funkci aktivoval jeden zákazník z pěti, úspora by ročně činila až 22 tun papíru. Kdyby se z takového množství účtenek vytvořil řetěz, byl by dlouhý zhruba 470 km, což přibližně odpovídá vzdálenosti vzdušnou čarou z Prahy do Přerova a zpět.