Albert spouští aplikaci Můj Albert, umožní vám ušetřit i inspiruje

Fotografie: Albert

Albert dnes spustil pro všechny zákazníky svých více než tří stovek obchodů mobilní aplikaci Můj Albert. „Jde o unikátní věrnostní program, který odměňuje zákazníky za to, že jedí lépe. Přístupem ke zdravému životnímu stylu pro co nejširší počet lidí přímo navazujeme na naši misi pomáhat lidem jíst a žít lépe,“ vysvětluje Bram Neervoort, ředitel digitálu a strategie ve společnosti Albert. Aplikace uživatelům připisuje kredity za všechny nákupy a zároveň je automaticky odměňuje za výběr produktů s certifikátem bio, výrobků značky Nature´s Promise a také za vybrané zdravé potraviny. Kredity zákazníci následně promění na peníze, které se odečítají z ceny dalšího nákupu.

Můj Albert, který slouží jako věrnostní program, aktuální leták, nákupní seznam i inspirace v podobě receptů, také usnadňuje nákup a výběr zboží. V sekci „Jezte lépe a získejte kredity“ poskytuje přehled akčních nabídek z aktuálního letáku obchodu, který zákazník nejraději navštěvuje, a také exkluzivní nabídky vybrané přímo na míru. Dále nabízí možnost připravit si nákupní seznam, přehled historie nákupů a na míru šité položky včetně extra kreditů hlavně na produkty, které má zákazník rád a nejčastěji si je vybírá. Inspiruje recepty, z nichž se dají suroviny jednoduše přiřadit do nákupního seznamu. Umožňuje také sbírání bodů ve věrnostních kampaních a uživatelé v něm najdou také oblíbený Albert magazín.

Důraz na ekologii

Kromě pohodlného užívání a mnohých funkcí ušetří aplikace Můj Albert i statisíce plastových kartiček, které se běžně při věrnostních programech užívají. Zároveň zákazníkům umožňuje nechat si do aplikace zasílat elektronickou účtenku místo papírové. Díky tomu by dle odhadů mohlo dojít k úsporám až několika stovek kilometrů účtenkového papíru jenom do konce tohoto roku. S tím, že jak budou počty uživatelů růst, tak poroste i množství ušetřeného papíru. Aplikace navíc zachovává pro zákazníky historii nákupů v řádu let.

Týdenní nabídky či personalizovaná sekce patří mezi nejpoužívanější

Díky testování v šesti jihlavských obchodech a mezi zaměstnanci již Albert zná ohlasy uživatelů, kterých je aktuálně několik desítek tisíc. „Za hlavní výhody považují to, že šetří peníze nejenom za nakupování, ale také při výběru zdravého jídla a své kredity uplatňují kdykoliv a za cokoliv chtějí. Zároveň jim aplikace nakupování usnadňuje, protože si v ní můžou vytvořit digitální nákupní seznam, najdou tam také své účtenky,“ vysvětluje Bram Neervoort. V Jihlavě bylo také vidět, že zákazníci kredity sbírali delší dobu, následně za ně udělali velký nákup – například vánoční.

Nejpoužívanějšími funkcemi jsou týdenní nabídky, sekce produktů šitých na míru a také vytváření nákupních seznamů. „Zákazníci také rádi sbírají kredity na slevy, hlavně však oceňují ucelenost věrnostního programu. Není to jenom plastová kartička na sbírání bodů,“ doplňuje Bram Neervoort.

V aplikaci se uživatelé rychle zorientují. Ovládání je intuitivní. Je potřeba jenom chytrý telefon, který podporuje instalaci aplikace. Můj Albert je dostupný jak pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android ve verzi 5.1 a vyšší, tak i pro iOS od verze 9.3.