Aplikace Fotky Google brzy odhalí snímky upravené pomocí umělé inteligence

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Umělá inteligence proniká do moderních smartphonů stále hlouběji. Kromě práce s textem, překladů nebo extrémně jednoduchého a rychlého vyhledávání informací, například pomocí funkce Circle to Search, je využívána také při úpravách obrázků. S pomocí generativní AI lze často vytvořit velmi věrohodně upravené snímky, u nichž méně technologicky znalý uživatel nemusí vůbec odhalit, že jde o podvrh. Jak se říká, „obrázek vydá za tisíc slov,“ a tak i obrázek upravený generativní AI může teoreticky napáchat značné škody. Již nyní se přitom na snímcích upravených pomocí AI — v případě Googlu například pomocí tzv. Magické gumy, Magického editoru nebo Zlepšeného zoomu — v metadatech souboru dle technického standardu IPTC (The International Press Telecommunications Council) zobrazuje informace o úpravách pomocí AI.

Google však chce být ještě transparentnější, a proto nově přidá do aplikace Fotky Google v sekci Podrobnosti informaci o tom, že byl obrázek editován pomocí generativní AI. Nové označení se navíc nebude vztahovat pouze na snímky upravené generativní AI, ale také upozorní, když snímek obsahuje prvky z různých obrázků. Typicky se jedná o situace, kdy byl snímek vytvořen funkcí Přidej mě nebo když byl původně pořízen na jednom zařízení, například Pixelu 8, a později upraven na jiném, například Pixelu 9. V blogovém příspěvku na google.com se rovněž uvádí, že Google hodlá do budoucna zajistit, aby byly úpravy snímků pomocí AI ještě více transparentní.

Zábava, ale i nebezpečí

Během používání nových Pixelů 9 často rád zkouším, jak daleko lze zajít při úpravách snímků pomocí generativní AI, a musím přiznat, že výsledky jsou mnohdy dechberoucí. V rámci nevinného žertu tak občas přidávám na fotky huskyho na různá bizarní místa, čímž jsem už několikrát pár lidí nachytal. Tento druh úprav je sice neškodný, ale AI by teoreticky mohla být použita k docela jiným účelům – například k vytvoření falešných snímků dopravních nehod nebo osob užívajících návykové látky.

I když AI většinou blokuje přidání explicitních prvků, jako jsou krvavé skvrny nebo drogy, lze tuto ochranu snadno obejít použitím neškodných alternativ, jako je kečup, marmeláda nebo mouka, aniž by to změnilo výsledný vizuální dojem. Proto osobně vítám snahu lépe označovat snímky upravené pomocí AI, což v rámci transparentnosti provádí i Samsung.