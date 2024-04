Editace pomocí AI pro Fotky Google budou dostupné i bez předplatného

Google oznámil, že funkce jako Magic Editor, Photo Unblur, Magic Eraser a další pro úpravy fotografií nyní přicházejí pro všechny uživatele Fotek Google, což znamená, že už pro jejich využití už brzy nebude nutné předplatné.

Your photos deserve the best ✨That's why we're bringing our AI-powered editing tools like Magic Editor to more users starting May 15. Fix blurry pics, remove distractions, and make your memories pop in a few taps — no subscription needed! Check it out 👇https://t.co/U2QiM2fcI8 pic.twitter.com/JbbWH9YP1q