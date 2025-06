Umělá inteligenci dorazila i do chromebooků v modelu Lenovo Chromebook Plus

Fotografie: Lenovo

Lenovo Chromebook Plus (14", 10) je určen pro profesionály, studenty i tvůrce a nastavuje nový standard pro Chromebooky v mnoha kategoriích. Vysoký výkon 50 TOPS umožňuje využívat funkce umělé inteligence v zařízení i přes cloud. Skutečně podmanivý multimediální zážitek podtrhují čtyři reproduktory s technologií Dolby Atmos.

Lenovo Chromebook Plus (14", 10) je první Chromebook poháněný vlajkovou lodí MediaTek Kompanio Ultra, CPU s GPU Arm Immortalis-G925 MC11 a MediaTek NPU 890. Lenovo Chromebook Plus (14", 10) kombinuje vysokou energetickou účinnost a schopnosti umělé inteligence Google Gemini. Přináší nové možnosti pro tvorbu a organizaci a usnadňuje využití nejnovějších funkcí Google AI, a to včetně těch exkluzivních, jako je inteligentní seskupování, které umožňuje uspořádat karty, dokumenty a aplikace v zařízení podle kategorií. Úpravy obrázků v aplikaci Galerie pak popustí uzdu vaší kreativitě bez nutnosti připojení k internetu.

Lenovo Chromebook Plus (14", 10) s integrovaným Google Gemini je určen pro profesionály a pomáhá zvyšovat produktivitu a podpořit kreativitu tvůrců. Funkce jako Vybrat k vyhledávání pomocí aplikace Lens pomáhají rychle najít cokoli na obrazovce bez přepínání karet nebo oken. Zachycení textu pomocí optického rozpoznávání znaků umožňuje identifikovat a přidávat data a text do Kalendáře a Dokumentů z vašich dokumentů, e-mailů nebo fotografií. Vylepšená verze aplikace Help Me Read zjednodušuje text plný žargonu a umožňuje klást doplňující otázky, které vám pomohou si věci zapamatovat a učit se.

Prémiové zpracování

Jako prémiové zařízení pro poslech, na pohled i dotek nastavuje Lenovo Chromebook Plus (14", 10) nový standard Chromebooků. Zvukové systémy s technologií Dolby Atmos a čtveřicí reproduktorů, včetně dvou speciálních dolů směřujících basových reproduktorů vdechnou život vaší tvorbě. Pohlcující prostorový zvukový zážitek doplňuje 14palcový OLED displej s rozlišením 2K a 100% barevným gamutem DCI-P3. Mimořádný displej je ideální pro sledování živého obsahu, hraní špičkových herních titulů pro Android a pro profesionály, kteří chtějí svou tvorbu přivést k dokonalosti na cestách.

Kromě toho má Lenovo Chromebook Plus (14", 10) minimalistický design s čistými liniemi zvýrazněnými hliníkovým šasi, podsvícenou klávesnici s velkým touchpadem pro snadné scrollování, podporuje připojení až dvou externích 4K displejů, je vybaven 5 Mpx webkamerou s fyzickým krytem pro ochranu vašeho soukromí a volitelnou čtečkou otisků prstů pro rychlé a bezpečné přihlašování.

Lenovo Chromebook Plus (14", 10) bude k dispozici od srpna za cenu od 13 999,- Kč včetně DPH.