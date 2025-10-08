Už víme, po jakém dezertu se bude jmenovat Android 17

Google má pro svůj příští mobilní operační systém Android 17 interní kódové označení Cinnamon Bun, volně přeloženo skořicová rolka či šnek. Informace přinesl server Android Authority s odkazem na důvěryhodný zdroj přímo uvnitř společnosti. Připomeňme, že tato tradice pojmenování sahá až k prvním verzím Androidu, i když dnes už jde jen o interní záležitost vývojového týmu.
|Verze
|Kódové označení
|Rok vydání
|1.0
|Bez označení
|2008
|1.1
|Petit Four (interní)
|2009
|1.5
|Cupcake
|2009
|1.6
|Donut
|2009
|2.0, 2.1
|Éclair
|2009
|2.2
|Froyo
|2010
|2.3
|Gingerbread
|2010
|3.0
|Honeycomb
|2011
|4.0
|Ice Cream Sandwich
|2011
|4.1, 4.2, 4.3
|Jelly Bean
|2012
|4.4
|KitKat
|2013
|5.0, 5.1
|Lollipop
|2014
|6.0
|Marshmallow
|2015
|7.0, 7.1
|Nougat
|2016
|8.0, 8.1
|Oreo
|2017
|9.0
|Pie
|2018
|10
|Quince Tart (interní)
|2019
|11
|Red Velvet Cake (interní)
|2020
|12, 12L
|Snow Cone (interní)
|2021
|13
|Tiramisu (interní)
|2022
|14
|Upside Down Cake (interní)
|2023
|15
|Vanilla Ice Cream (interní)
|2024
|16
|Baklava (interní)
|2025
|17
|Cinnamon Bun (interní)
|2026
Jak dodává gsmarena.com, logika pojmenování po sladkostech se změnila, protože vychází z nového systému build ID, který Google zavedl po přechodu na model vývoje „Trunk Stable“. A protože byla migrace na nový model dokončena s verzí Android 14 QPR2, od té doby dostávají nové buildy označení začínající písmenem „A“. V roce 2025 se přešlo na písmeno „B“, proto Android 16 dostal název Baklava, a následující písmeno „C“ přinese Android 17.
Tradice, která zůstala jen uvnitř Googlu
Google přestal sladká jména používat pro veřejný marketing od Androidu 10. Dnes jde už jen o interní tradici vývojářů, kteří pro každý release hledají nový dezert odpovídající aktuálnímu písmenu. Cinnamon Bun (skořicová rolka či šnek) tak navazuje na druhé kolo abecedního pojmenovávání, kdy se znovu používají již jednou použitá písmena.