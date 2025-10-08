mobilenet.cz na sociálních sítích

Už víme, po jakém dezertu se bude jmenovat Android 17

Marek Vacovský
Fotografie: mobilenet.cz
  • Android 17 má interní název Cinnamon Bun (skořicová rolka či šnek) a vyjde přibližně v červnu 2026
  • Systém pojmenování se nyní řídí podle písmen v označení buildů, nikoliv podle abecední řady předchozích verzí

Google má pro svůj příští mobilní operační systém Android 17 interní kódové označení Cinnamon Bun, volně přeloženo skořicová rolka či šnek. Informace přinesl server Android Authority s odkazem na důvěryhodný zdroj přímo uvnitř společnosti. Připomeňme, že tato tradice pojmenování sahá až k prvním verzím Androidu, i když dnes už jde jen o interní záležitost vývojového týmu.

Verze Kódové označení Rok vydání
1.0Bez označení2008
1.1Petit Four (interní)2009
1.5Cupcake2009
1.6Donut2009
2.0, 2.1Éclair2009
2.2Froyo2010
2.3Gingerbread2010
3.0Honeycomb2011
4.0Ice Cream Sandwich2011
4.1, 4.2, 4.3Jelly Bean2012
4.4KitKat2013
5.0, 5.1Lollipop2014
6.0Marshmallow2015
7.0, 7.1Nougat2016
8.0, 8.1Oreo2017
9.0Pie2018
10Quince Tart (interní)2019
11Red Velvet Cake (interní)2020
12, 12LSnow Cone (interní)2021
13Tiramisu (interní)2022
14Upside Down Cake (interní)2023
15Vanilla Ice Cream (interní)2024
16Baklava (interní)2025
17Cinnamon Bun (interní)2026

Jak dodává gsmarena.com, logika pojmenování po sladkostech se změnila, protože vychází z nového systému build ID, který Google zavedl po přechodu na model vývoje „Trunk Stable“. A protože byla migrace na nový model dokončena s verzí Android 14 QPR2, od té doby dostávají nové buildy označení začínající písmenem „A“. V roce 2025 se přešlo na písmeno „B“, proto Android 16 dostal název Baklava, a následující písmeno „C“ přinese Android 17.

Tradice, která zůstala jen uvnitř Googlu

Google přestal sladká jména používat pro veřejný marketing od Androidu 10. Dnes jde už jen o interní tradici vývojářů, kteří pro každý release hledají nový dezert odpovídající aktuálnímu písmenu. Cinnamon Bun (skořicová rolka či šnek) tak navazuje na druhé kolo abecedního pojmenovávání, kdy se znovu používají již jednou použitá písmena.

