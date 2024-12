AirTag, který vydrží nabitý 10 let? Přesně to slibuje tento geniální gadget

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Popularita chytrých přívěsků je na vzestupu a stejně jako v případě bezdrátových sluchátek či chytrých hodinek se o její oblíbenost výrazně zasloužil Apple. Jeho chytrý přívěsek Apple AirTag je přitom stále pouze první generací, na druhou stranu mu však nic neschází a dalo by se říci, že předběhl svou dobu, neboť má kromě vysoké ochrany IP67 také čip UWB pro velmi přesné vyhledávání. Pro ty, kteří o UWB slyší poprvé, si je možné jej představit jako určení lokace skrze GPS, avšak na úrovni domácnosti, tedy s velmi vysokou přesností. Kromě toho má AirTag i velmi solidní výdrž v délce zhruba jednoho roku, kterou obstarává snadno zakoupitelná knoflíková baterie CR2032. Pokud by vám však zhruba roční výdrž přišla jako přeci jen málo, možná vás zaujme tento netradiční gadget.

Ačkoliv je výdrž přibližně jeden rok v oblasti produktů wearables značně nadstandardní (u chytrých přívěsků poměrně běžná), mohou existovat případy využití, kdy by uživatelé výdrž ještě rádi prodloužili. Typicky se jedná o situace, kdy AirTag poslouží jako legální „špehovací“ zařízení automobilu či jiného dopravního prostředku, který vlastní. Může se přitom stát (v rámci Murphyho zákonů), že jakmile by došlo k odcizení vozu, zjistí majitel, že se AirTag vybil, a právě pro tyto případy je zde TimeCapsule. Jedná se ve své podstatě o powerbanku pro AirTag, jinými slovy speciální pouzdro, do něhož se AirTag vloží a přívěsek tak rázem získá výdrž až 10 let.

Magií, která umožňuje takto dlouhou výdrž, je pak nahrazení zmíněné baterie CR2032 dvojicí AA tužkových baterek. Výrobce doporučuje Energizer Ultimate Lithium, které mají mít 14× více energie oproti zmiňované knoflíkové baterii. Instalace AirTagu vyžaduje jeho otevření a nasazení hlavní části na náhradu knoflíkové baterie v rámci pouzdra TimeCapsule. AirTag je zde chráněn před vniknutím vody, tudíž by si měl zachovat stejnou odolnost. Pouzdro je vyrobeno z hliníku a společnost jej vyloženě prezentuje jako ideální řešení pro majitele vozidel, lodí, kteří vyžadují od AirTagu delší výdrž.

Vynálezce tohoto gadgetu, o kterém se můžete více dozvědět na stránkách elevationlab.com, přitom vychází ze své vlastní zkušenosti, kdy mu bylo ukradeno příslušenství k fotoaparátu (zřejmě v pouzdře, v němž se nacházel také AirTag), aby zjistil, že se AirTag vybil před několika měsíci. Otestovat příslib desetileté výdrže v praxi bude zřejmě vyžadovat doslova hodně času, TimeCapsule v každém případě stojí v přepočtu zhruba jen 600 Kč, tudíž si jej vážní zájemci mohou objednat ze zahraničí.