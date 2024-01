„Jeden AirTag vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do jabkosystému sváže...“ Úsměvná parafráze zlověstného textu z pera J. R. R. Tolkiena možná pobaví odpůrce Applu, co ale dělat, když mají doma (či v rodině) osoby s opačným názorem, jež nedají na své iPhony dopustit? Pokud chtějí sdílet přístup k chytrému přívěsku, situace se komplikuje, neboť AirTag v takovém případě nedává smysl. Naštěstí je na trhu široké množství alternativ, které uspokojí uživatele iOS i Androidu. Jedním z nich je přívěsek Eufy SmartTrack Link, pojďme se na něj tedy podrobněji podívat.

Značka Eufy vyrábí oblíbené produkty určené do chytré domácnosti, ostatně na fzone.cz vcelku často testujeme chytré kamery, zvonky či robotické vysavače. Nebýt relativně nedávného bezpečnostního problému souvisejícího právě s kamerami (který je již pochopitelně vyřešený), věřím, že by produkty Eufy byly ještě populárnější. Tato recenze je každopádně zaměřená na chytrý přívěsek Eufy SmartTrack Link, který slibuje možnost jednoduchého spárování s iPhonem i Android telefony, a k tomu celou řadu praktických funkcí.

Technické parametry Eufy SmartTrack Link

Materiál plast Hmotnost 10 g Rozměry 37 × 37 × 6,5 mm Barevná provedení černá Připojení Bluetooth LE Dosah až 80 m Baterie vyměnitelná (CR2032) Odolnost dle IPX4 Výdrž až 360 dní

Obsah balení: včetně baterie

Miniaturní balení obsahuje vše, co je nutné, tedy samotný přívěsek, manuály, ale také již předinstalovanou baterii. Ta je od přívěsku „odpojena“ pomocí plastové pásky, kterou stačí vysunout, čímž se přívěsek probudí k životu a následně je možné jej spárovat.

Líbilo se nám již nainstalovaná baterie

Konstrukce: miniaturní a s praktickým poutkem

Na rozdíl od nedávno testovaného přívěsku Galaxy SmartTag2 zde máme čest s vůbec prvním chytrým přívěskem značky Eufy, který se však povedl na jedničku. Z pohledu konstrukce se jedná o malý čtverec se zaoblenými hranami, který váží jen 10 gramů včetně baterie. Jak prozradila již výše umístěná tabulka, jedná se o obyčejnou a všude dostupnou baterii CR2032, která vyjde na pár korun a má zajistit až roční výdrž.

Přívěsek je nabízen pouze v černém provedení, což je podle mě racionální volba. Přeci jen může být vystaven vcelku drsnému zacházení, různým nečistotám apod., a tak by bílé provedení příliš dlouho bílé nevydrželo. Konstrukce sází čistě na plast, což rozhodně není špatně, neboť tak lze přívěsek snadno vyčistit (utřít hadříkem, rozhodně ne ponořit do vody apod.) a umožňuje i již zmíněnou nízkou hmotnost. Na přední zdrsněné straně pak najdeme logo výrobce s doprovodným nápisem. Pod ním se však ukrývá také tlačítko, na straně zadní je pak QR kód a výstup pro mikrofon.

Přívěsek je hlasitější než mnohá konkurence, například AirTag, tudíž jej při hledání velmi snadno uslyšíte.

Oproti AirTagu má Eufy SmartTrack Link také jednu nespornou výhodu – integrovaný otvor pro poutko. Zatímco u AirTagu tak musíte ještě dokoupit pouzdro, abyste jej vůbec mohli k něčemu připojit, na něco pověsit, apod., v tomto případě je poutko již součástí produktu. Oproti Galaxy SmartTagu2 sice není tak velké, stále skrze něj však můžete provléct klasický kroužek od klíčků, případně látkové poutko. Naopak nevýhodou oproti AirTagu i SmartTagu2 je rozhodně odolnost, která je v tomto případě „pouze“ IPX4. Běžnému uživateli, který hodlá přívěsek používat standardním způsobem, to zcela postačí, ale například těm, kteří by chtěli Eufy SmartTrack Link používat jako „tracker“ jejich čtyřnohého mazlíčka pro případ, že se zatoulá, bych doporučil spíše jiný přívěsek, případně nejprve Eufy SmartTrack Link vybavit nějakým robustním a ideálně nepropustným pouzdrem.

Z hlediska hlasitosti, kterou dokáže tento přívěsek vyvinout, jsem byl naopak mile překvapen. Je totiž hlasitější než mnohá konkurence, například již zmíněný AirTag, tudíž jej při hledání velmi snadno uslyšíte.

Líbilo se nám povedený design s velkým očkem

velmi hlasitý reproduktor

skutečně bezpečné a rovněž nenápadné uložení baterie

Nelíbilo se nám odolnost „pouze“ dle IPX4

Konektivita a funkce: na systému telefonu mu nezáleží

Za jednu z největších výhod tohoto přívěsku považuji možnost jej používat (zároveň) s iPhonem i Androidy. Nezáleží ani na tom, se kterým z telefonů přívěsek spárujete jako první, což jsem si sám vyzkoušel. Nejprve jsem si Eufy SmartTrack Link spároval s iPhonem, v tomto případě stačí otevřít aplikaci „Najít“, dále „Předměty“ a následně kliknout na tlačítko „+“ a „Přidat jiný předmět“. Následně dojde mezi přívěskem a telefonem ke spojení a přívěsek je připraven k používání (viz přiložené screenshoty). Nastavení skrze předinstalovanou aplikaci v iPhonu je tak maximálně jednoduché a osobně se mi líbí, že nemusím dělat v podstatě nic navíc oproti párování AirTagu (který rovněž používám).

Touto optikou je spárování přívěsku s Androidem o něco komplikovanější, ačkoliv stále jednoduché, vyžaduje však stažení aplikace Eufy Security a založení účtu. Poté je to už otázkou chvilky, což lze doložit i přiloženými screenshoty. Ať už budete přívěsek používat s iOS či Androidem, máte vždy možnost jej pojmenovat či prozvonit, ale také využívat možnost upozornění na zapomenutí mimo vyznačené lokace, jako je typicky domácnost, či jej uvést do režimu Ztraceno a zanechat na přívěsku zprávu případnému nálezci.

V tomto ohledu mi přijde velmi praktický QR kód na zadní straně, který je na rozdíl od pouhé technologie NFC „srozumitelnější“ i laikovi, kterého zkrátka napadne kód naskenovat, aby zjistil, komu přívěsek (s předmětem) patří a jak jej kontaktovat. Dalo by se rovněž říci, že ti, jež budou používat přívěsek s Androidem, mají několik menších výhod. Například lze stisknutím přívěsku prozvonit telefon (což u iPhonu nelze), také mohou skrze aplikaci aktualizovat firmware nebo si spustit funkci zamezení nechtěného prozvonění telefonu náhodným stisknutím přívěsku. Vesměs se ale jedná (snad až na možnost prozvonit telefon, která se občas může hodit) o maličkosti a rozdíly mezi přívěskem spárovaným s iPhonem či telefonem s Androidem jsou minimální.

Obecně vzato pak mohu vyzdvihnout dostačující dosah (80 metrů), zmíněné režimy a možnosti nastavení i spolehlivost. Ani jednou se mi nestalo, že by něco nefungovalo (či jsem měl třeba problém s aplikací Eufy). Rovněž sdílení přívěsku s ostatními je velmi jednoduché, viz přiložené screenshoty. Drobnost, kterou by někdo mohl vytknout, je absence technologie UWB, vzhledem k velmi příznivé ceně (zhruba 500 až 600 Kč v přepočtu, ale v rámci velmi častých slevových akcí i méně) je to však naprosto pochopitelné. Stejně tak si nelze stěžovat na až roční výdrž na baterii a pro jistotu ještě uvedu, že v rámci bohatého ekosystému společnosti Apple existuje i velká šance, že tento přívěsek dohledáte, když se ztratí jednoduše pouze tím, že se kolem něj někdo s iPhonem nachomýtne.

Líbilo se nám několik různých režimů

dostačující dosah

dlouhá výdrž na baterii

příznivá cena

funguje spolehlivě s iOS i Androidem

Zhodnocení

Eufy SmartTrack Link považuji za skutečně povedený přívěsek, který si vás rychle získá tím, jak spolehlivě funguje s iOS i Androidem, povedenými doplňkovými funkcemi, vysokou hlasitostí vyzvánění a velmi přívětivou cenou.

Jako jedinou nevýhodu lze v tuto chvíli uvést fakt, že se v ČR prozatím prodává pouze formou přeprodeje a velké e-shopy typu Alza.cz jej prozatím nemají zalistovaný. Osobně tak doporučuji nakupovat přímo na evropských stránkách výrobce a přívěsek si nechat doručit, případně přeposlat ze země, kam je možné jej doručit. Rozhodně se to totiž vzhledem ke zmíněným přednostem vyplatí.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz