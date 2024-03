Vyhlížíte nová sluchátka AirPods? Výroba odstartuje co nevidět

V populární kategorii wearables Apple dlouhodobě boduje chytrými hodinkami Apple Watch, ale také sluchátky AirPods, která (podobně jako právě Apple Watch) odstartovala popularitu nového druhu elektroniky. V průběhu let jsme se tak dočkali již několika různých AirPods, která se od první generace s „tyčinkami“ značně vyvinula a nyní si může vybrat každý, včetně vyznavačů sluchátek přes uši. Všechny technologické nadšence tak jistě potěší, že Mark Gumarn z agentury Bloomberg, který je považován za významného analytika v oblasti produktů a softwaru společnosti Apple, upozornil na příchod dvojice nových AirPods, jejichž výroba započne co nevidět.

