83 % majitelů telefonů Samsung preferuje procesor Snapdragon před Exynosem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung ve svých smartphonech využívá procesory hned několika výrobců. Zatímco kategorie ohebných „foldables“ od počátku spoléhá na čipsety Snapdragon, vlajková řady Galaxy S měla ještě donedávna (konkrétně do příchodu série Galaxy S23) rozděleny procesory dle trhů. Cenově dostupnější smartphony, například populární Samsung Galaxy A54, pak spoléhají na Exynosy, zatímco Galaxy A34 na čipsety MediaTek. Zejména u vlajkové řady Galaxy S přitom nasazení dvou různých procesorů vždy vyvolávalo velké diskuze o oprávněnosti tohoto kroku. Samsung investuje nemalé prostředky do vývoje čipsetů Exynos a v lecčem se jim povedlo i překonat konkurenci, v rámci běžného používání však u zákazníků vítězí Snapdragony, které mají zpravidla o něco vyšší výkon a také je (historicky) tolik netrápily problémy s případným nadměrným zahříváním.

I proto nás zaujal anketa na Twitteru, kterou se rozhodl zprostředkovat sammobile.com. V něm se mohli respondenti vyjádřit, zda preferují telefon Samsung s procesorem Snapdragon, či Exynos, případně vybrat možnost volně přeloženou „jako je mi to jedno“. Výsledky ankety, které se v době psaní tohoto článku zúčastnilo necelých 1 500 respondentů, odpovídají víceméně tomu, co slýcháme od čtenářů mobilenet.cz, a to, že preferují Snapdragon. Pro tuto možnost hlasovalo 82,8 % respondentů, naopak 7 % by dávalo přednost Exynosu a zbývajících 10,2 % nezáleží na tom, zda se jedná o Exynos či Snapdragon.

Jak již bylo zmíněno, řada Galaxy S23 využívá čipsety Snapdragon, a to konkrétně vlajkový model 8 Gen2, který byl navíc ještě vylepšen přímo pro tyto telefony a nese přídomek „for Galaxy“. Stejně tak se očekává, že i za pár dnů představené „skládačky“ od Samsungu budou pohánět čipsety od Qualcommu. Zároveň však ale internetem kolují zvěsti o tom, že pro řadu Galaxy S24 Samsung opět hodlá nasadit svůj vlastní čipset Exynos, konkrétně s označením Exynos 2400. O tom, zda se tak opravdu stane, případně kde všude budou Galaxy S24 s tímto procesorem v prodeji, však v tuto chvíli můžeme pouze spekulovat.