Dorovná Exynos 2400 výkonem Snapdragon 8 Gen3? Podle benchmarku (téměř) ano

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Téměř každý příchod nového vlajkového čipsetu určeného (nejen) pro mobilní telefony doprovází celá řada předčasných „úniků“, nepřekvapí proto, že stejný osud potkal i chystaný Exynos 2400. Ten má navíc tak trochu kontroverzní pověst ještě před samotným uvedením, a to z toho důvodu, že by měl opět „rozhádat“ v minulém roce konečně sjednocenou rodinu smartphonů Galaxy S23, jež dorazily i na náš trh osazeny velmi povedeným čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy.

Abychom vše uvedli na pravou míru, je vhodné zmínit, že podle dostupných úniků to prozatím vypadá, že Samsung na čipsety Qualcomm u vlajkové řady tak zcela nezanevře. Snapdragon 8 Gen3 (for Galaxy) by se měl údajně objevit v útrobách nejlépe vybaveného a nejdražšího Galaxy S24 Ultra. Galaxy S24 a o něco větší Galaxy S24+ by pak měl (alespoň v rámci evropského trhu) pohánět Exynos 2400 přímo od Samsungu. Pro jihokorejského výrobce je integrace vlastního řešení vcelku logickou volbou, neboť se mu tím daří snížit náklady (tedy i zvýšit zisk), zároveň může mít tento čipset plně pod kontrolou od prvotního návrhu designu, po výrobu, testy a další fáze produkce. Z minulosti na druhou stranu víme, že čipsety Exynos za konkurencí od Qualcommu zpravidla vždy tak trochu zaostávaly, nemohly konkrétně nabídnout takovou porci výkonu a mnohdy ani nebyly tak energeticky efektivní. To by se však mohlo změnit právě s příchodem Exynosu 2400.

Dle benchmarku Geekbench je výkon velmi podobný

V rámci oblíbeného benchmarku Geekbench, na jehož výsledky poukázal sammobile.com, proběhly testy obou čipsetů a Exynos z nich vyšel překvapivě dobře. Rozdíl mezi maximálním výkonem je tentokrát pouze v rámci jednotek procent. V rámci dvou testů provedených v různém čase lze konstatovat, že Snapdragon 8 Gen3 má v jednom testu „pouze“ o 8 % vyšší výkon v rámci testu jednoho jádra, v disciplíně „multi-core“ pak o pouhá 4 % více.

V druhém testu vychází rozdíly na 5 % u jednoho jádra a 3 % v případu více jader. Alespoň v rámci tohoto benchmarku jsou tedy rozdíly skutečně zanedbatelné. Co nám však benchmark neprozradí, je chování z hlediska zahřívání, respektive jak dlouho zvládnou využívat svůj plný výkonový potenciál, aniž by se musely podtaktovat. To i mnohé další se naštěstí dozvíme již brzy, neboť má dojít k oznámení nové řady už 17. ledna v kalifornském San Jose a na mobilenet.cz najdete veškeré informace o těchto novinkách. Níže se můžete podívat na tabulku se složením jednotlivých jader (rozdělených do několika sekcí) u zmíněných čipsetů.