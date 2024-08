Snapdragon 7s Gen 3 oficiálně: brzy v telefonech Samsung, Xiaomi i Realme

Bylo to rychlejší, než jsme čekali. Včera jsme vás informovali o úniku specifikací procesoru Snapdragon 7s Gen 3 a o pár hodin později jej Qualcomm učinil oficiálním. Na co se tedy lze těšit?

Today, Qualcomm unveiled @Snapdragon 7s Gen 3, a new mobile platform built with technologies like on-device #AI, #5G, and #WiFi to deliver breakthrough performance across mobile devices. Learn more: pic.twitter.com/71WZrHyKkW