4G základ s obří baterií? Takový je nový Honor X7e

Do nižší třídy zamířil model X7e od Honoru, o kterém tiše informují oficiální stránky výrobce (viz hnoor.com). Novinka se snaží zaujmout velkým displejem a nadprůměrnou výdrží. Honor X7d disponuje 6,61" IPS displej s HD+ rozlišením a příjemnou 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon obstarává procesor Helio G81 od MediaTeku v kombinaci s 6GB RAM. Výkonu by tak telefon měl mít pro běžné činnosti dostatek. Pro vaše data je pak připravena 256GB interní paměť.
Zásadní je mírně zvýšená odolnost, která se ve střední třídě ještě tolik neobjevuje. Honor vyzdvihuje stupeň krytí IP64, což značí odolnost proti prachu a částečnou odolnost proti tryskající vodě. Telefon nabízí 5hvězdičkovou certifikaci SGS, která značí odolnost vůči pádům.
Prostředí novinky dle očekávání obstarává nadstavba MagicOS 10.0 založená na nejnovějším Androidu 16. Sestava fotoaparátů tentokrát příliš nepotěší, neboť hlavnímu 50megapixelovému snímači bez optické stabilizace asistuje pouze pomocný a blíže nespecifikovaný fotoaparát. Čelní kamerka jen velmi základní 5megapixelové rozlišení. Chuť si lze spravit u baterie, jejíž kapacita 7 500 mAh je jednoznačně nadprůměrná a lze odhadovat velice dobrou výdrž na jedno nabití. Mimochodem Honor uvádí, že jde o Li-Ion typ baterie. Dočerpání energie chvilku potrvá, byť je podporováno 45W drátové nabíjení.
Co se týče konektivity, k dispozici je Bluetooth 5.1, Wi-Fi, GPS a maximálně 4G mobilní datové přenosy, na 5G se již nedostalo. Novinka se začne prodávat nejprve na malajském trhu za v přepočtu zhruba 5 tisíc korun. Zda se s Honorem X7 setkáme i u nás, není v tuto chvíli jisté.
Technické parametry Honor X7e 256+6 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,9 × 75,9 × 8,3 mm, 209 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|TFT IPS, 6,61" (1 604 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Helio G81, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 6 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
ano vyrobce si na webu uvadi : Li-ion Polymer Battery, ale kdyby mel nacpat takovou kapacitu do tela podobnemu treba S26U, tak by ju tam nacpal davno i nekdo jinej kdo je zatim Si/C nepolíben.
Jinak za ani ne 5 šišek tu mame treba : Motorka EDGE 50 Fusion, 8/256, Snapdragon 7s Gen 2, 4G+5G, FullHD P-OLED 144hz, OIS, 4K30 + FullHD60fps, ok at nezeru baterka jen prumer 5000mAh... Ale za me radeji mensi bat a vic funkci a rychlosti nez lepsi bat a zbytek uplne spatne. Tenhle HonorHoror tak za 2,5 max. nekde v africe apod. I v Indii by nad tim ohrnuly nos.
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