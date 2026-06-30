Neuvěřitelně tenká skládačka? Rozbalujeme zbrusu nový Honor Magic V6

Telefonům se skládací konstrukcí sice po několik let vládne Samsung, avšak značnou snahu vyvíjí i mnozí ostatní. Vyzdvihnout lze zejména Honor s jeho řadou Magic V, která vsází na tradiční design ve stylu knížky a například tak konkuruje řadě Fold od Samsungu. Na český trh v brzké době dorazí vůbec nejnovější model zvaný Honor Magic V6 a my jej už s předstihem testujeme v redakci.
Honor se vždy snaží upoutat designem, což je velmi dobře, protože primárně na něj se dnes můžeme společně podívat. Na test nám dorazila červená varianta, jejíž zadní strana má příjemné až takřka textilní vzorování, které navíc mění vzhled dle úhlu dopadajícího světla. Kovové boky jsou pak vyvedeny ve zlatém odstínu s lehkým nádechem do růžova. Stejného odstínu se pak dočkal i osmiúhelník kolem modulu s fotoaparáty. Ten mimochodem vcelku výrazně vystupuje nad okolní povrch, což není úplně ideální. Přednost však v tomto případě dostalo něco zcela jiného.
Novinka je totiž neuvěřitelně tenká. V pase při rozloženém stavu má jen 4,1 milimetrů a pokud si odmyslíme telefony s dvakrát skládanými displeji, jako je Huawei Mate XT a Samsung Galaxy Z TriFold, je Honor Magic V6 jednoznačně nejtenčí skládačkou na světě. Ve složeném stavu je tloušťka zhruba 9 milimetrů, což odpovídá zhruba běžnému telefonu. Nemusíte se tak obávat, že by se Magic V6 nějak špatně držel nebo nosil.
V základním složeném stavu telefon budí dojem jen o něco protáhlejšího běžného mobilu. Tento však jde rozevřít a jeho potenciál se výrazně rozšíří. Celkově novinka dokáže na první pohled zaujmout a vzhled tak bude jistě silnou stránkou Magicu V6.
Jelikož se mobil v prodejním balení dodává rozevřený, je krabička větší, než jste dnes zvyklí z běžných telefonů. Kromě samotného mobilu v něm najdete také bílý dobíjecí kabel, klíček pro otevření šuplíčku pro SIM kartu a navíc i praktické pouzdro. To se u skládačky rozhodně hodí. Ochranný kryt je složen ze dvou částí a snaží se designem i odstínem kopírovat samotný telefon. S přimhouřením oka tak lze říci, že ani po nasazení ochranného krytu telefon neztratí nic ze svého šmrncu.
Nový Honor Magic V6 pro vás v redakci dále testujeme a už brzy přineseme podrobnější dojmy z používání i samotnou recenzi.
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