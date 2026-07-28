mobilenet.cz na sociálních sítích

Honor odhalil parametry fotoaparátů modelu Robot Phone. Je se na co těšit

Marek Vacovský
Honor odhalil parametry fotoaparátů modelu Robot Phone. Je se na co těšit
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Honor Robot Phone nabídne trojitou fotosoustavu v čele s 200Mpx hlavním snímačem upevněným na miniaturizovaném tříosém gimbalu
  • Výrobce spojil síly s německou legendou ARRI a do telefonu integroval profesionální nástroje, jako je nativní kódování Log-C či profilování barev LUT
  • O zpracování obrazu se stará nový čip Honor Yuguang H1, který spolupracuje s rekordně malým motorizovaným stabilizátorem

Honor (viz weibo.com) na technologické akci v čínském Hengdianu oficiálně poodhalil specifikace fotoaparátu očekávaného smartphonu Robot Phone, jehož oficiální uvedení na trh je naplánováno na 12. srpna. Novinka se, jak prozrazuje už její vzhled, zaměří na náročné mobilní fotografy a videomakery – přináší totiž technologie, které dosud nemají v mobilním světě obdoby. Výrobce zároveň opět zmínil strategické partnerství s renomovaným německým výrobcem filmové techniky ARRI, s nímž plánuje otevřít společnou výzkumnou laboratoř.

Honor Robot PhoneHonor Robot PhoneHonor Robot PhoneHonor Robot PhoneHonor Robot PhoneHonor Robot PhoneHonor Robot Phone
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone
Na celou obrazovku
Honor Robot Phone jsme si osobně prohlédli na veletrhu MWC 2026

Základem fotovýbavy Honor Robot Phonu se každopádně podle informací zprávy webu notebookcheck.net (viz notebookcheck.net) stane trojitý zadní fotoaparát. Hlavní roli přitom hraje 200Mpx snímač o velikosti 1/1,28 palce se světelností f/1.6. Jeho největší předností je nicméně uložení na mechanickém tříosém gimbalu, přičemž motor tohoto stabilizátoru váží pouhé 2,6 g, je o 65 % menší než běžné gimbalové motory na trhu, a přesto nabízí o 35 % vyšší točivý moment. Unikátnost tohoto hardwarového řešení dokládá i to, že je na něj podáno více než 100 registrovaných patentů.

Hollywoodská kamera v kapse? Honor oznámil spolupráci s uznávanou značkou ARRI – MWC 2026
Přečtěte si také

Hollywoodská kamera v kapse? Honor oznámil spolupráci s uznávanou značkou ARRI – MWC 2026

Hlavní snímač pak doplňuje 200Mpx periskopický teleobjektiv pro detailní přiblížení a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Pohon celého fotosystému zajišťuje nový vlastní obrazový signálový procesor (ISP) nazvaný Honor Yuguang H1, jenž v reálném čase přímo v zařízení řídí vyvážení bílé, expozici, tónování, redukci odlesků a vylepšení detailů napříč všemi třemi snímači.

Mobil také podporuje nativní kódování videa Log-C a barevné korekce pomocí souborů LUT přímo v telefonu. Pro tvorbu videa je klíčová také možnost manuálního uzamčení expozice, vyvážení bílé či zaostření a schopnost přenášet data o pohybu kamery pro postprodukci.

Zástupci značky navíc na akci potvrdili, že pokročilé technologie debutující v modelu Robot Phone se postupně objeví i v dalších vlajkových lodích značky, včetně nadcházející řady Honor Magic 9. letech.

notebookcheck.net, weibo.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze