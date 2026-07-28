Honor odhalil parametry fotoaparátů modelu Robot Phone. Je se na co těšit

Honor (viz weibo.com) na technologické akci v čínském Hengdianu oficiálně poodhalil specifikace fotoaparátu očekávaného smartphonu Robot Phone, jehož oficiální uvedení na trh je naplánováno na 12. srpna. Novinka se, jak prozrazuje už její vzhled, zaměří na náročné mobilní fotografy a videomakery – přináší totiž technologie, které dosud nemají v mobilním světě obdoby. Výrobce zároveň opět zmínil strategické partnerství s renomovaným německým výrobcem filmové techniky ARRI, s nímž plánuje otevřít společnou výzkumnou laboratoř.
Základem fotovýbavy Honor Robot Phonu se každopádně podle informací zprávy webu notebookcheck.net (viz notebookcheck.net) stane trojitý zadní fotoaparát. Hlavní roli přitom hraje 200Mpx snímač o velikosti 1/1,28 palce se světelností f/1.6. Jeho největší předností je nicméně uložení na mechanickém tříosém gimbalu, přičemž motor tohoto stabilizátoru váží pouhé 2,6 g, je o 65 % menší než běžné gimbalové motory na trhu, a přesto nabízí o 35 % vyšší točivý moment. Unikátnost tohoto hardwarového řešení dokládá i to, že je na něj podáno více než 100 registrovaných patentů.
Hlavní snímač pak doplňuje 200Mpx periskopický teleobjektiv pro detailní přiblížení a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Pohon celého fotosystému zajišťuje nový vlastní obrazový signálový procesor (ISP) nazvaný Honor Yuguang H1, jenž v reálném čase přímo v zařízení řídí vyvážení bílé, expozici, tónování, redukci odlesků a vylepšení detailů napříč všemi třemi snímači.
Mobil také podporuje nativní kódování videa Log-C a barevné korekce pomocí souborů LUT přímo v telefonu. Pro tvorbu videa je klíčová také možnost manuálního uzamčení expozice, vyvážení bílé či zaostření a schopnost přenášet data o pohybu kamery pro postprodukci.
Zástupci značky navíc na akci potvrdili, že pokročilé technologie debutující v modelu Robot Phone se postupně objeví i v dalších vlajkových lodích značky, včetně nadcházející řady Honor Magic 9. letech.