Řadu Magic od Honoru zřejmě netřeba představovat. Je dlouhé roky pevně spjatá s tímto čínským výrobcem a nachází se v něm nespočet modelů. Jakmile však k názvu písmeno V, je řeč o ohebném telefonu knížkové konstrukce, kde právě ono „V“ má symbolizovat částečné rozevření zařízení. Nejnovější počin zvaný Magic V6 před pár dny zamířil na český trh a my jsme jej proklepli v recenzi. Honor se nadále snaží o tenký a stylový vzhled, maximální výbavu či slušné fotoaparáty. Dočkali jsme se však nějaký zásadních inovací, které by obhájily vysokou cenu?
Technické parametry Honor Magic V6Kompletní specifikace
|Konstrukce
|156,7 × 74,5 × 8,8 mm, 219 g, konstrukce: rozevírací
|Displej
|OLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 660 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|červenec 2026, 55 990 Kč
Obsah balení: takřka vše potřebné
V prodejním balení, které je poměrně velké, neboť telefon je zabalen rozevřený, se kromě něj nachází nabíjecí kabel a ochranný zadní kryt, což je jistě praktické. Na nabíječku se již samozřejmě nedostalo.
- chybí nabíječka
Konstrukční zpracování: neuvěřitelně tenký stroj
Honor Magic V6 je telefon, který se nikdy neztratí v davu. Hovoříme zejména o námi testované červené variantě se speciálním textil připomínajícím povrchem. Ten navíc mění vzor dle aktuálního úhlu dopadu okolního světla. S trochou nadsázky lze říci, že pro každého tak mobil může vypadat trošku odlišně.
Telefon je robustně zpracovaný, vsadil na hliníkový rám a panty z nerezové oceli, díky čemuž je konstrukce vskutku pevná, nic se neprohýbá. Vrchní část je vyvedena ve zlatém odstínu. Tady je nutné říci, že to nemusí sednout každému. Nám se však kombinace společně s již zmíněnou červenou líbí.
Zastavit se musíme u tloušťky. V rozevřeném stavu činí pouze 4,1 milimetrů, což zní až neuvěřitelně. PO složení je 9 milimetrů, což je takřka shodně, jako má dnes průměrný běžný telefon. Nemusíte se tak obávat, že by se telefon obtížně přenášel, v kapse o něm víte zhruba stejně tak, jako třeba o Samsungu Galaxy S26+. Vše podtrhuje hmotnost 224 gramů, která je opět blízko běžným mobilům.
Jednoznačně vítáme poctivou zvýšenou odolnost se stupni krytí IP68 a IP69. Mobil je tak prachu vzdorný a nevadí mu ponoření do vody. Ani s ohebným mobilem se tak dnes už prakticky nemusíte nijak omezovat. Obávat se nemusíte ani o samotný kloub, Homor vše testoval na 500 tisíc otevření a zavření.
Vraťme se ještě k již jednou zmíněnému pouzdru. To chrání jen zadní stranu a jeden bok. Líbí se nám ale, že jeho design plně koresponduje se samotným telefonem. Nasazením tak nepřijdete o celou tu krásu. Pouzdro navíc poslouží i jako praktický stojánek, neboť kolem modulu s fotoaparáty je výklopný kroužek.
- neskutečně malá tloušťka
- poctivé zpracování konstrukce
- elegantní provedení zadní strany
- zvýšená odolnost
Displej: ohyb je stále patrný
Takřka celou čelní stranu zabírá 6,52“ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí. Má ochrannou vrstvu Nano Crystal Shield, která mimo jiné zmírňuje odlesky. Vysoký jas zajištuje perfektní čitelnost, syté barvy si vás pak ihned získají. Displeji nechybí ani možnost Always-on, kdy máte neustále vše na očích. Ačkoliv je displej lehce protáhlejší, pracuje se na něm velice pohodlně.
Vás však beztak více zajímá ta hlavní paráda, která se objeví po rozevření. Uvnitř se nachází 7,92“ AMOLED panel, takřka identicky jasný, díky čemuž je skvěle čitelný a s minimem odlesků. Pokud jste však čekali, že Honor ukáže, jak má vypadat neviditelný ohyb, tak bohužel. Místo ohybu je viditelné i patrné při dotyku. Nejde o nijak výrazný prvek, jakmile budete na telefonu něco dělat, zapomenete na něj, ale Honor si nechává utéct pomyslné prvenství.
I vnitřní displej může nabízet Always-on. Doplňme, že kolem něj je tradiční plastový rámeček a pokud byste hledali čtečku otisků prstů, nachází se v drobném odemykacím tlačítku. Bylo by vhodnější, aby bylo větší, jenže místa není nazbyt. Funguje však svižně a spolehlivě, pokud tlačítko dobře nahmatáte.
- krásné barevné podání obou displejů
- skvělá čitelnost
- ohyb vnitřního displeje je stále patrný
Zvuk: rozhodně potěší
Zvukově má novinka dva reproduktory po stranách, hrají hlasitě a příjemně kvalitně. Konzumace obsahu tak vůbec nic nebrání, získáte velký displej i solidní ozvučení.
- dva hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: výkonný, ale brzy horký
Honor se snaží Magic V6 prezentovat jako model vlajkových parametrů bez kompromisů, čemuž odpovídá i výkon. Nasazen je procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 s 16GB operační pamětí a 512GB úložištěm, ze kterého zbývá po prvním zapnutí 453 GB pro vaše data. Výkonu má mobil skutečně na rozdávání, nic jej nebrzdí. Ovšem pozor, Magic V6 má standardně v nastavení baterie zvolený vyvážený režim výkonu, což ale v praxi značí zaříznutí výkonu o bezmála 50 %. Doporučujeme proto zvolit režim výkon, což vám zajistí plynulý chod náročných aplikací i her.
Tradiční nešvar ohledně přehřívání se však projevuje i zde a například při nejnáročnějších benchmarcích se mobil citelně rozpálí a některé testy ani nedokončí. Po některých náročných, které se dokončí, pak mobil takřka nelze udržet v ruce, dokud nevychladne.
- špičkový procesor
- mobil se značně přehřívá
Výdrž baterie: plně postačující
Do tenkého mobilu se dostala baterie s velmi slušnou kapacitou 6 600 mAh, což je mezigeneračně více. Výdrž tomu odpovídá a zpravidla budete dobíjet až druhý den k večeru. Samozřejmě velmi záleží na způsobu používání. Větší displej si řekne o více energie a tak je vždy otázkou, jakou část telefonu budete v daný den využívat více.
Opětovné nabíjení je umožněno 80 W drátově, případně 66 W bezdrátově. Obě možnosti podporují i tzv. Reverzní formu, kdy se o energii můžete podělit s jiným zařízením. V prodejním balení bohužel nabíječka není, ale s adekvátní nabíječkou se celý mobil nabije za necelou hodinku. K dokonalosti mobilu schází i magnetické dobíjení.
- slušná výdrž
- velmi rychlé nabíjení
- nepodporuje magnetické nabíjení
Konektivita: zkrátka kompletní
Honoru Magic V6 neschází NFC a 5G či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Dále ve výbavě najdeme Wi-Fi 7 i nejnovější Bluetooth 6, avšak technologie UWB schází.
- bezproblémová konektivita
- avšak bez UWB
Fotoaparát: včetně teleobjektivu
Fotoaparáty Honor mezigeneračně takřka nezměnil, což však nevadí, nebylo to vlastně potřeba. Připraven je hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací, 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, díky čemuž zvládne i makro a nakonec 64megapixelový teleobjektiv s optickou stabilizací a možností trojnásobného zoomu bez ztráty kvality.
Kvalita hlavní snímače je vynikající, barvy jsou živé, snímky krásně ostré, včetně vzdálenějších detailů. Obstojně fotí i v noci, avšak ne vyloženě velký snímač samozřejmě nedokáže zázraky a za absolutní špičkou mírně zaostává. Velmi dobře si vede i ultraširokoúhlý objektiv, který nadchne množstvím detailů, a to zejména venku. Dostatek světla mu jednoznačně prospívá. V interiérech se již může objevit rozmazání po okrajích. Spokojeni jsme i s teleobjektivem, jehož vysoké rozlišení dává fotografiím tolik potřebné detaily, ostrost i barevnou věrnost. Snímky tak vypadají i po trojnásobném přiblížení perfektně.
Ohledně seflie jsou v každém displeji připraveny 20megapixelové fotoaparáty, ty však využijte spíše pro videohovory. Jinak je vhodnější využít vnější displej a selfie fotit hlavními fotoaparáty. Kvalita bude dle očekávání nesrovnatelně lepší.
Navzdory špičkovému hardwaru je Magicu V6 zapovězeno 8K, ale ruku na srdce, komu z vás to opravdu bude vadit? Všechny tři hlavní fotoaparáty totiž zvládají 4K se 60 snímky za vteřinu s kvalitou, se kterou budete spokojeni. Videa jsou detailní, klidná, netřesou, stabilizace pracuje jak má. Důležitá je i velmi slušná kvalita zvuku.
Honor Magic V6 (testovací video) – 4K, 60 FPS
- kvalitní fotovýbava
- neumí 8K video
Software: inspirace Applem
Honor Magic V6 běží na operačním systému Android 16 s nadstavbou MagicOS 10, pro kterou výrobce slibuje nadstandardních 7 let hlavních aktualizací. V tuto chvíli jsou v mobilu lehce starší květnové bezpečnostní záplaty. Prostředí nepřináší žádný radikální vizuální přerod, ale sází na větší eleganci inspirovanou systémem iOS, tedy například plynulé skleněné efekty, průhlednost a rozostření a samozřejmě umělou inteligenci.
Prostředí je skvěle přizpůsobeno ohebnému displeji, kde nabízí spodní dokovací lištu pro rychlé přepínání aplikací a velmi flexibilní multitasking. Kromě běžného rozdělení obrazovky disponuje novým režimem Multi-Flex, který umožňuje mít na displeji aktivní až čtyři aplikace současně a plynule mezi nimi listovat.
- stylové animace
- svižný chod
- uzpůsobení ohebnému displeji
Zhodnocení
Honor Magic V6 v těchto dnech vstoupil do prodeje na českém trhu za 55 990 Kč, respektive 47,5 tisíce korun v počáteční akci. Jde tak o jeden z nejdražších mobilů, který si můžete zakoupit. Na druhou stranu míří do segmentu, kde konkurentů příliš není. Těží ze stylového a velmi tenkého vzhledu, kvalitních fotoaparátů, vysokého výkonu či dobré výdrže i svižného nabíjení. Za vyzdvihnutí stojí i poctivá zvýšená odolnost či zdařilé prostředí. Vytýkat mobilu můžeme nadále jasně patrný a viditelný ohyb vnitřního displeje, případně výraznější škrcení výkonu u vyváženého režimu baterie. Někomu by také mohly chybět zcela nekompromisní fotoaparáty. Tyto v zásadě drobnosti však Magicu V6 zřejmě nebudou příliš komplikovat život.
Konkurence
Konkurencí pro něj může být nová Motorola Razr Fold, která má stejnou konstrukci i procesor. Při shodné ceně má však Motorola slabší zvýšenou odolnost, je tlustší a má menší baterii.
Motorola Razr Fold
|Rozměry
|160,1 × 73,6 × 9,9 mm, 243 g
|Displej
|POLED, 8,09" (2 484 × 2 232 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh
Do hry vstupuje i již rok starý Samsung Galaxy Z Fold7, který má slabší procesor i fotoapráty s více kompromisy, výrazně menší baterii a pomalejší nabíjení. Oslovit vás může příznivější cenou.
Samsung Galaxy Z Fold7
|Rozměry
|158,4 × 72,8 × 8,9 mm, 215 g
|Displej
|AMOLED, 8" (2 184 × 1 968 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|4 400 mAh, doba nabíjení: 1:20 hodin
Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
negativum ze neumi 8K video... to uz je fakt zoufalstvi nejvetsiho kalibru panove...
a to zahrivani, no je hubeny tak kam se ma nacpat to chlazeni... skoro nikam. Proste neco za neco... jsem slim ale horkey jak nadrzena 18tka :o)))
Načíst všechny komentářePřidat názor