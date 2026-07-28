Je to iPhone 17 Pro? Kdepak, to jen Huawei chystá model nova 16 SE

Huawei údajně dle informací ze sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) hodlá rozšířit řadu nova 16 o přírůstek zvaný nova 16 SE. Pokud se informace potvrdí, šlo by o první verzi SE od generace nova 12. Za pozornost stojí design, kdy dle informátora Digital Chat Station bude vypůjčen z již známého Honoru Power2. To mimochodem znamená, že by Honor nova 16 SE měl silně připomínat iPhone 17 Pro. Vzhled zadní strany a zvolená oranžová barva ani nedávají prostor o tom pochybovat.
Pokud jde o výbavu, měl by Honor nova 16 SE nabízet LTPO OLED panel s 1,5K rozlišením. Dále se hovoří o nasazení procesoru Huawei Kirin 8020, 50megapixelového hlavního fotoaparátu a baterii s kapacitou 8 500 mAh. Výbava by tak měla být poplatná typické střední třídě.
V tuto chvíli není známé, kdy by se novinka měla představit, avšak doplní již představené modely stejnojmenné řady, tedy modely nova 16 , nova 16 Pro , nova 16 Ultra a nova 16z.
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