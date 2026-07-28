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Je to iPhone 17 Pro? Kdepak, to jen Huawei chystá model nova 16 SE

Michal Pavlíček
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Je to iPhone 17 Pro? Kdepak, to jen Huawei chystá model nova 16 SE
Fotografie: Honor
  • Mobil by si měl vzhled vypůjčit od Honoru Power2
  • Využívat by mohl procesor Kirin 8020

Huawei údajně dle informací ze sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) hodlá rozšířit řadu nova 16 o přírůstek zvaný nova 16 SE. Pokud se informace potvrdí, šlo by o první verzi SE od generace nova 12. Za pozornost stojí design, kdy dle informátora Digital Chat Station bude vypůjčen z již známého Honoru Power2. To mimochodem znamená, že by Honor nova 16 SE měl silně připomínat iPhone 17 Pro. Vzhled zadní strany a zvolená oranžová barva ani nedávají prostor o tom pochybovat.

Honor Power2
Honor Power2 má být přeobrazem vzhledu Huawei nova 16 SE

Pokud jde o výbavu, měl by Honor nova 16 SE nabízet LTPO OLED panel s 1,5K rozlišením. Dále se hovoří o nasazení procesoru Huawei Kirin 8020, 50megapixelového hlavního fotoaparátu a baterii s kapacitou 8 500 mAh. Výbava by tak měla být poplatná typické střední třídě.

Tomu říkáme obří baterie. Nový Honor Power2 láká kapacitou 10 080 mAh
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Tomu říkáme obří baterie. Nový Honor Power2 láká kapacitou 10 080 mAh

V tuto chvíli není známé, kdy by se novinka měla představit, avšak doplní již představené modely stejnojmenné řady, tedy modely nova 16 , nova 16 Pro , nova 16 Ultra a nova 16z.

weibo.cn
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Diskuze ke článku
David Rajtr
David Rajtr
Číňani a to jejich věčné kopírování. Kdyby západ tam tak hloupě nepřenesl svoje továrny tak by do teď byli jak v 90. letech.
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