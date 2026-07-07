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Širokou skládačku připravuje i Honor. Lákat má třeba velkou baterií

Michal Pavlíček
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Širokou skládačku připravuje i Honor. Lákat má třeba velkou baterií
Fotografie: Esquire
  • Kapacita baterie má být 7 000 mAh
  • Vnitřní ohebný displej má mít 7,6" úhlopříčku
  • Zaujmou hned dva 200megapixelové fotoaparáty

Trh s ohebnými telefony čeká velký designový a technologický posun. Podle nejnovějších úniků z čínské sociální sítě Weibo připravuje Honor zcela nový typ skládacího smartphonu. Ten se vydá cestou takzvaného „širokého“ formátu a přinese specifikace, které by mohly budoucím konkurentům zatopit.

Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Na celou obrazovku
Současná novinka s protáhlejším tvarem, Honor Magic V6

Zatímco většina současných skládaček sází v zavřeném stavu na protáhlé a úzké displeje, chystaná novinka od Honoru nabídne poměr stran blížící se formátu 4:3. Podle známého informátora Digital Chat Station (viz weibo.cn) dostane zařízení vnitřní ohebný displej o úhlopříčce 7,6" a vnější krycí obrazovku s velikostí 5,5". Tento rozměr přímo zaútočí na formát, který jako první představil konkurenční Huawei, a na který se údajně v budoucnu chystá i Apple nebo Samsung.

Honor se dále pokusí být věrný nasazování vysokokapacitních křemíko-uhlíkových baterií. I připravovaná novinka, zřejmě nadále spadající do řady Magic V, má nabídnout baterii s kapacitou 7 000 mAh, která by mohla slibovat nadprůměrnou výdrž. Kapacitou dokonce překonává i současnou nejlepší skládačku výrobce v podobě modelu Magic V6.

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Zkrátka nepřijde ani fotografická výbava. Na rozdíl od běžných ohebných telefonů, které v oblasti snímačů dělají kompromisy, má novinka nabídnout nekompromisní 200megapixelový hlavní fotoaparát doplněný o 200megapixelový periskopický teleobjektiv pro bezztrátové přiblížení scény. O výkon by se měl starat chystaný vlajkový čipset Snapdragon od Qualcommu a chybět nemá ani podpora stylusu.

V tuto chvíli není jisté, kdy by se nový Honor měl představit, avšak je nasnadě, že se tak stane v letošním roce. Zahajovací cena se má v přepočtu pohybovat kolem 37 tisíc korun, avšak jde o přepočet z čínské ceny. V praxi to znamená, že pokud se tento model podívá i do Evropy, bude cena citelně vyšší. Ostatně i svým způsobem klasický Magic V6 stojí téměř 56 tisíc korun.

weibo.cn,
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Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Tak jo no. Asi zas něco nového. Ale nejsem teda příznivec tak širokého zařízení. Pamatuji doby, kdy některé padla měly šířku i 85mm a byl to ergonomický horor. Furt to člověk v zavřeném stavu bude používat častěji nejspíš. Každopádně proč ne... aspoň bude na výběr.
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