Širokou skládačku připravuje i Honor. Lákat má třeba velkou baterií

Trh s ohebnými telefony čeká velký designový a technologický posun. Podle nejnovějších úniků z čínské sociální sítě Weibo připravuje Honor zcela nový typ skládacího smartphonu. Ten se vydá cestou takzvaného „širokého“ formátu a přinese specifikace, které by mohly budoucím konkurentům zatopit.
Zatímco většina současných skládaček sází v zavřeném stavu na protáhlé a úzké displeje, chystaná novinka od Honoru nabídne poměr stran blížící se formátu 4:3. Podle známého informátora Digital Chat Station (viz weibo.cn) dostane zařízení vnitřní ohebný displej o úhlopříčce 7,6" a vnější krycí obrazovku s velikostí 5,5". Tento rozměr přímo zaútočí na formát, který jako první představil konkurenční Huawei, a na který se údajně v budoucnu chystá i Apple nebo Samsung.
Honor se dále pokusí být věrný nasazování vysokokapacitních křemíko-uhlíkových baterií. I připravovaná novinka, zřejmě nadále spadající do řady Magic V, má nabídnout baterii s kapacitou 7 000 mAh, která by mohla slibovat nadprůměrnou výdrž. Kapacitou dokonce překonává i současnou nejlepší skládačku výrobce v podobě modelu Magic V6.
Zkrátka nepřijde ani fotografická výbava. Na rozdíl od běžných ohebných telefonů, které v oblasti snímačů dělají kompromisy, má novinka nabídnout nekompromisní 200megapixelový hlavní fotoaparát doplněný o 200megapixelový periskopický teleobjektiv pro bezztrátové přiblížení scény. O výkon by se měl starat chystaný vlajkový čipset Snapdragon od Qualcommu a chybět nemá ani podpora stylusu.
V tuto chvíli není jisté, kdy by se nový Honor měl představit, avšak je nasnadě, že se tak stane v letošním roce. Zahajovací cena se má v přepočtu pohybovat kolem 37 tisíc korun, avšak jde o přepočet z čínské ceny. V praxi to znamená, že pokud se tento model podívá i do Evropy, bude cena citelně vyšší. Ostatně i svým způsobem klasický Magic V6 stojí téměř 56 tisíc korun.
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