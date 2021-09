iPhone 13 mini vylepšuje na všech frontách a stále zůstává příjemně malý

Fotografie: Apple

Jako u předchozích generacích, i letos se rozhodl Apple udělat hlavní iPhone ve dvou velikostech. Ten menší dostal ke klasický přídomek „mini“ a vyznačuje se úhlopříčkou displeje 5,4". Vztahují se k němu stejná vylepšení jako k tomu většími. Design doznal jen minimálních změn. Ta hlavní spočívá v redukci výřezu, který zabírají kamery na čelní straně. Jeho velikost se zmenšila o 20 %.

I malý iPhone má něco vydržet. Displej kryje keramické sklo a samozřejmostí je odolnost dle IP68. A také zde se myslelo na životní prostředí, což se projevilo zejména v používání recyklovaných materiálů.

Hlavní změny poznáte v hardwarové výbavě. Nový displej je o 28 % jasnější, což v absolutních číslech znamená maximální jas až 800 nitů. U HDR obsahu tato hodnota může dosáhnout až 1 200 nitů. Další inovací je čip, kterým je stejně jako v případě většího bratra A15. Je vyroben pomocí 5nm technologie a jako každé vylepšení to znamená nejenom navýšení výkonu, ale také větší hospodárnost. Procesor má celkem 6 jader, 2 pro vysoký výkon a 4 úsporná. Podle Applu to má být to nejrychlejší, což v telefonech najdete a o polovinu rychlejší než konkurence na druhém místě. Grafická jednotka má 4 jádra a je o 30 % rychlejší než konkurence.

Dalším důležitým prvkem, na který iPhone klasicky klade důraz, jsou schopnosti fotoaparátů. Nové iPhony poznáme podle dvojice čoček. Spodní má 12 megapixelů, je širokoúhlá a má inovovanou optickou stabilizaci obrazu. Hlavní předností je schopnost zachytit i minimum světla. Horní fotoaparát je ultraširokoúhlý s 120° úhlem záběru.

Vylepšovalo se i v oblasti natáčení videa. Novinkou je tzv. Cinematic mode. Ten vám má propůjčit schopnosti profesionálních filmařů. Vtip je v dynamickém ostření na věc, kam právě směřují oči herce/herců. Ostření také dokáže držet „focus“ na určitou osobu. To můžete nechat na automatu, nebo ručně volit.

Cinematic Mode z vás udělá Spielberga.

A samozřejmě pořád mluvíme o telefonu, takže nelze zapomenout i na jeho komunikační schopnosti. Přepracován byl systém antén, což umožní dosáhnout těch nejvyšších rychlostí, jaké sítě 5G nabízejí. Apple nezapomněl zmínit ani ožehavé téma výdrže na jedno nabití. iPhone 13 mini by měl průměrnému uživateli vydržet v provozu o hodinu a půl déle než iPhone 12 mini. Tomu má dopomoci například mód Smart Data, který bude automaticky přepínat na LTE, pokud není potřeba rychlost 5G.

Barevná paleta je tradičně bohatá.

Startovací cena je 19 990 Kč. To se týká verze s velikostí úložiště 128 GB, která je od této generace základní. Ta nejvyšší pak končí na 512 GB.