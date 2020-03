Podívejte se, jak bude vypadat chytrý náramek Fitbit Charge 4

V listopadu loňského roku odkoupila společnost Alphabet (pod níž spadá internetový gigant Google) výrobce fitness příslušenství Fitbit. Ten se proslavil zejména chytrými náramky a díky informacím 9to5Google.com se nyní můžeme podívat na podobu chystaného Fitbit Charge 4.

Exclusive: Here's the new Fitbit Charge 4, it looks exactly like the Charge 3 https://t.co/3IH9WreBHd by @technacity pic.twitter.com/9BWsv2VSJZ