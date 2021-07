10 tipů, jak v létě chránit svůj mobilní telefon. Znáte je všechny?

Fotografie: Pixabay

Výdobytky moderní techniky nám dokáží výrazně usnadnit život, ale ačkoliv se to nemusí zdát, nadále se jedná o vcelku citlivá zařízení, na která je třeba dávat pozor. Samozřejmě za předpokladu, že chceme, aby vydržela co možná nejdéle. Nemusí se to na první pohled zdát, ale i tak zpravidla příjemné roční období, kterým léto je, přináší pro naše mobilní telefony, ale i pro další elektroniku spjatou s mobily, jistá rizika.

Níže se proto podíváme na 10 tipů, jak váš telefon ochránit před nástrahami letních měsíců. Samozřejmě ne vždy a ne všechny lze dodržet, avšak vyplatí se je znát a v případě možností je dodržovat.

1. Základem je čistota

Většina uživatelů dá na telefon ochranné pouzdro a v daný moment předpokládá, že je ochraně učiněno za dost. Opak však může být pravdou. Před umístěním do pouzdra je vhodné telefon otřít vlhkým hadříkem, čímž jej zbavíte drobných nečistot. Ty by jinak mohly telefon v pouzdře odřít. V létě je dobré dávat pozor také na pot či opalovací krémy. Opět platí, že je vhodné mobil alespoň jednou denně otřít vlhkým hadříkem či speciálními utěrkami na elektroniku. Pozor na suché hadříky či papírové kapesníčky, které mohou v kombinaci s nečistotami poškrábat displej, ale i samotnou ochrannou fólii, kterou na displeji můžete mít nalepenou.

2. Písek je nepřítelem

Kromě drobných nečistot je třeba dbát i na to, abyste telefon zbytečně netrápili v písku, především v jemném plážovém. Písečná zrnka se mohou dostat do různých drobných otvorů telefonu a následně například zhoršit kvalitu reproduktorů, případně poničit konektory. Myslete též na to, že zvýšená odolnost proti prachu nemusí být samospásná.

3. Držte se dále od vody

Ačkoliv má dnes spousta telefonů zvýšenou odolnost proti vodě a výrobci se chlubí například tím, že jejich zařízení vydrží půl hodiny v metrové hloubce, berte tuto vymoženost jako pomyslnou pojistku v případě nehody. Není tak zcela vhodné pokoušet, co váš telefon skutečně vydrží, spíše se držte při jeho používání od vody dále. Dvojnásob to platí v případě mořské vody, v jejímž případě může sůl negativně ovlivnit vnitřní součásti. Pakliže byste přeci jen rádi fotili i ve vodě, doporučujeme koupi speciálních pouzder. V případě nechtěného utopení telefonu, je nutné jej rozebrat tak, jak to jen jde. Dnes tedy zpravidla jen vytáhnout šuplíček na SIM kartu, dříve ještě i baterii. Nic nezkazíte, pokud vypnutý telefon vložíte do misky s rýží, která může vlhkost absorbovat.

4. Nevystavujte telefon slunci

Elektronika pracuje nejlépe v běžných teplotních podmínkách, řekněme odhadem kolem 20 °C. Stejně jako telefonům nesvědčí mráz, hůře snášejí také vysoké teploty. Pokud telefon zapomenete například položený na stole, na který svítí letní slunce, může se během chvíle rozpálit na více než 50 °C, a to mu rozhodně nesvědčí. Nejvíce v těchto chvílích trpí baterie, která může například rychleji ztrácet kapacitu či se v krajním případě i nafouknout.

5. Nezapomeňte telefon v autě

Se sluncem a vysokými teplotami souvisí i možné zapomenutí telefonu ve vozidle. Sami jistě dobře víte, že usednout do auta zaparkovaného na přímém slunci je velice nepříjemné. V autě je nedýchatelno a teplota může být klidně nad hranicí 50 °C. Telefon zapomenutý na palubní desce těsně za čelním oknem se proto může během několika málo minut přehřát a v krajním případě i poškodit.

6. Nedávejte dva telefony k sobě

V letních měsících mají chladící systémy veškerých zařízení plné ruce práce, aby dokázaly udržet citlivé součástky při co nejnižších teplotách. Platí to i o mobilních telefonech, které sice nemají slyšitelné větráčky jako například stolní počítače, ale i tak v sobě skrývají často velmi sofistikované systémy chlazení, které odvádí odpadové teplo k vnějším částem konstrukce, kudy odchází pryč. V daný moment je však důležité, abyste telefon nepoložili na jiné teplé zařízení. Vzájemným dotykem totiž dojde k omezení odvodu tepla a možnosti následného přehřátí.

7. Pozor na GPS

Není žádným tajemstvím, že velmi náročným úkonem pro dnešní telefony je práce s GPS. Ta vyžaduje výkon i značný přísun energie, kvůli čemuž se telefon sám o sobě silně zahřívá. Při tropických teplotách se proto GPS nedoporučuje příliš používat. Například telefon umístěný za čelním sklem auta se zapnutou navigací se v létě může zahřívat tak, že jej nebude možné ani dostatečně rychle nabíjet.

8. Nehrajte hry na přímém slunci

Kromě GPS si o pořádnou část výkonu řeknou také náročné hry. Z tohoto důvodu není dobrým nápadem se této kratochvíli oddávat při velmi vysokých teplotách a na přímém slunci.

9. Vypněte vše, co zrovna nepotřebujete

Vašemu mobilnímu telefonu také pomůže, když mu v parných dnech co nejvíce sejmete z beder. Pokud například zrovna nepotřebujete Bluetooth, rozhodně jej vypněte. Totéž platí o aplikacích na pozadí, které se vyplatí zcela ukončit.

10. Vypněte telefon

Poslední tip se může zdát velmi radikální, ale může definitivně vyřešit případné letní potíže. Jakmile telefon vypnete, zcela vyřešíte možné obtíže s přehříváním a celkově nechtěným rozptýlením, které vám telefon může způsobit. Na druhou stranu platí, že vydáváte-li se někam mimo civilizaci, měli byste mít telefon zapnutý a nabitý.