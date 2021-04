10 rad a tipů, jak prodloužit výdrž i životnost baterie smartphonu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Odedávna diskutované téma správného nabíjení a šetrného zacházení s bateriemi (nejen) v mobilních telefonech mnozí přestali řešit s masovým nástupem chytrých telefonů, které jsou vybaveny nejrůznějšími hardwarovými i softwarovými funkcemi pro ochranu bateriových článků či prodloužení výdrže. Navzdory tomu velké množství uživatelů stále nechápe nebo ani nezná některé základní poučky, jak se o baterii starat a prodloužit její životnost. Místo toho věří nejrůznějším mýtům. Pojďme se tedy na několik užitečných tipů, triků a rad zaměřit.

Prodlužte výdrž telefonu: jak na to?

Hlídejte teplotu

Bateriím podobně jako jiné elektronice nesvědčí extrémně vysoké a nízké teploty. V parném létě tedy rozhodně není dobrý nápad nechat telefon na rozpálené palubní desce v automobilu a zcela bezpečné nemusí být ani umístění za palubním sklem s aktivovanou navigací a nepřetržitě zapnutým displejem, který telefon rovněž ohřívá, v držáku. Rada ohledně hlídání teploty souvisí i s ochrannými kryty. Některé (například vysoce odolné robustní) kryty a pouzdra totiž mohou bránit ochlazení zařízení a například během nabíjení, kdy se generuje teplo, je doporučeno je sundat. Existuje velké množství případů, kdy extrémní teploty zapříčinily „nafouknutí“ baterie, která poškodila také další (mnohdy dražší) komponenty, například displej.

Telefon není vhodné používat ani v extrémně nízkých teplotách, které mohou mít rovněž neblahý vliv na výdrž zařízení i životnost baterie. Ostatně majitelé starších iPhonů si možná ještě pamatují na problém se samovolným vypínáním při nízkých teplotách, což je mechanismus, který Apple implementoval kvůli ochraně baterie. Přímo v manuálu zařízení byste měli najít údaje o doporučeném teplotním rozmezí, ve kterém je vhodné zařízení uchovávat a používat.

V případě Applu se na oficiálních stránkách support.apple.com dočteme, že je vhodné iPhony skladovat v teplotách -20 až +45 °C a iOS zařízení používat v teplotách mezi 0 až 35 °C.

Přepněte na manuál

Pokud jste v situaci, kdy potřebujete co nejvíce prodloužit výdrž a jste ochotni ustoupit z vašich nároků na komfort, můžete jas namísto automatické úpravy regulovat manuálně. Ne každá automatická regulace jasu totiž funguje ve prospěch co nejdelší výdrže a budete-li jas manuálně držet spíše na nižších hodnotách, můžete prodloužit výdrž mobilu. To stejné platí o délce zapnutého displeje. Namísto dvou či jedné minuty tedy můžete nechávat displej aktivovaný pouze 30 sekund. Pokud máte OLED panel, kde se jednotlivé pixely dokážou zhasnout/rozsvítit, zvažte aktivaci tmavého režimu, který je dostupný pro Android i iOS.

Nastavte si úsporný režim podle sebe

Naším dalším tipem je úsporný režim, který nemusí nutně znamenat, že se aktivuje nejnižší jas, vypne Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS, a telefon tak bude víceméně nepoužitelný. Hodně novějších smartphonů uživatelům dává možnost podrobně nastavit, co přesně má režim úspory nechat zapnuté a co má deaktivovat.

Stejným způsobem lze u některých telefonů rovněž podtaktovat procesor, což může rovněž prodloužit výdrž. I úsporný režim lze tedy používat bez zásadního omezení uživatelského komfortu.

Synchronizace a notifikace

Vcelku velký vliv na výdrž může mít také četnost synchronizace e-mailových (ale i dalších) účtů nebo notifikace. Zvažte, jestli potřebujete mít i u nepříliš používaného e-mailového účtu nastavenou synchronizaci každých pět minut a nestačilo by vám například synchronizovat jednou za dvě hodiny.

V případě notifikací si zase můžete projít seznam aplikací a zamyslet se nad tím, jestli potřebujete dostávat notifikace i z aplikací typu Google Drive, mobilní aplikace vašeho operátora a podobně.

Automatizujte

Je logické, že pokud se vydáte na procházku do lesa, pravděpodobně nepotřebujete mít zapnutou Wi-Fi, kterou za současných podmínek nejčastěji využíváte doma. Velké množství telefonů umožňuje automatizovat zapínání/vypínání různých funkcí podle vaší lokace. Lze tak vytvořit sadu „pravidel“, jak se má telefon v různých situacích chovat. Takto například můžete zařídit, aby smartphone automaticky aktivoval Wi-Fi jen po příchodu domů, kde naopak vypne GPS či NFC. Úspora baterie nemusí být nijak velká, ale každé procento (i promile) se počítá.

Haptická odezva

Vibrace zařízení neboli haptická odezva mohou mít (zejména v případě nastavení silné intenzity) rovněž dopad na výdrž. Nemáme však na mysli jen vibrace při příchozím hovoru, ale také vibrování při psaní na klávesnici a používání telefonu obecně. Jejich deaktivací můžete opět docílit o něco delší výdrže.

Vsaďte na originál

Z hlediska výdrže a dlouhodobé životnosti baterie se doporučuje používat originální nabíječku včetně originálního kabelu přímo od výrobce. Pokud tedy řešíte nabíjení smartphonu (klidně i za desítky tisíc korun) objednáním podezřele levného adaptéru odněkud z Číny mnohdy doslova za pár korun, doporučovali bychom vám tento přístup přehodnotit a investovat raději do originálního příslušenství nebo alespoň příslušenství od prověřených výrobců.

Udržujte váš konektor čistý

Konektor, ať už se jedná o USB-C, Lightning nebo starší microUSB, se postupem času zanáší různými nečistotami, které máme běžně v kapsách, taškách, kabelce apod. Proto je vhodné jednou za čas prověřit, že se v této oblasti neusadil prach a nečistoty, které by mohly bránit správné funkci nabíjení, ale také datového propojení.

Špatný kontakt USB-C konektoru, jak ho vyřešit?

A nakonec našeho výčtu tipů, jak pečovat o baterii vašeho telefonu, aby zařízení vydrželo co nejdéle a životnost baterie nebyla zbytečně zkracována, si pojďme vyvrátit dva rozšířené mýty.

Zcela vybít a nabít

U nových lithium-iontových a lithium-polymerových článků už rozhodně neplatí to, co platilo u baterií ve starých mobilech. Není potřeba u nich jednou za čas provádět kompletní vybití/nabití. Ideální je naopak se k velmi nízkým nebo velmi vysokým hodnotám ani nepřibližovat a zařízení nabíjet například vždy v rozsahu 20 až 80 %.

Pokud máte čas a chuť průběžně sledovat kapacitu baterie, můžete vyzkoušet udržovat článek nabitý v rozmezí 50 až 80 %, což by mělo podle Menno Trefferse z organizace Wireless Power Consortium (viz rozhovor pro digitaltrends.com) až čtyřnásobně prodloužit životnost.

Nikdy nenechávejte telefon na nabíječce přes noc

Stejně tak se nemusíte obávat ani nechat telefon přes noc v zásuvce. Velké množství novějších smartphonů je vybaveno ochranou na straně adaptéru i přímo v telefonu, která zamezuje škodlivému „přebíjení“. Například u Xperií od Sony takto můžete přesně nastavit, že se má zařízení nabít například pouze do 80 % kapacity baterie.