Zprávy na Instagramu šifrovány od začátku do konce

I když většina uživatelů považuje nejrůznější komunikační platformy za naprosto bezpečné, leckdo řeší i otázku toho, jak konkrétně takové zabezpečení funguje. Standardem v oboru se stalo tzv. end-to-end šifrování, kdy by k obsahu zprávy měl mít přístup jen odesílatel a příjemce. Jenže ďábel se ukrývá v maličkostech, a tak je někdy a někde tento řetězec porušen, například kvůli regulaci úřadů nebo snaze firem cílit pomocí informací reklamní sdělení.
Soukromé zprávy, které posíláte ostatním uživatelům na Instagramu, již ale nebudou plně šifrovány a vaše konverzace nebudou před společností Meta chráněny. Společnost Meta tak má potenciálně možnost nahlížet do zpráv, které si uživatelé na Instagramu vyměňují, a tyto informace mohou být předávány orgánům činným v trestním řízení po celém světě.
Šifrování typu end-to-end bylo na Instagramu od roku 2023 volitelnou funkcí pro zasílání zpráv, ale společnost Meta ji tiše odstranila. Meta letos na jaře sdělila deníku The Guardian (theguardian.com), že tuto funkci šifrování ruší, protože ji nevyužívalo dostatek uživatelů. Zároveň ji Meta nenastavila jako výchozí a ani uživatele neupozornila, že se jedná o volitelnou možnost. K odeslání šifrované zprávy bylo nutné tuto funkci zapnout pro každou jednotlivou konverzaci klepnutím na skrytou volbu v nastavení dané konverzace. Meta také tuto funkci nikdy nezavedla pro všechny uživatele Instagramu.