Konec éry zadarmo? Meta spouští předplatné pro Facebook, Instagram i WhatsApp

Meta, pod jejíž křídla spadají nejpopulárnější komunikační platformy světa, mění svou dosavadní strategii. Šéfka produktového vývoje Naomi Gleit prostřednictvím videa níže totiž oznámila globální spuštění placených programů s názvem „Plus“. Ačkoliv všechny tři aplikace – Facebook, Instagram i WhatsApp – zůstávají pro běžné uživatele nadále dostupné zdarma, prémiové funkce budou nově uzamčeny za měsíční poplatek.
Předplatné pro platformy Instagram Plus a Facebook Plus bylo stanoveno na 3,99 dolarů měsíčně (v přepočtu zhruba 85 Kč). Za tuto částku uživatelé získají funkce, které posouvají kontrolu nad obsahem na novou úroveň. Mezi hlavní lákadla patří:
- Možnost zjistit, kolik uživatelů vidělo váš příběh více než jednou.
- Prodloužení životnosti příběhů nad standardní limit 24 hodin.
- Funkce anonymního prohlížení příběhů ostatních uživatelů.
- Nástroj pro sledování toho, kdo si prohlíží příběhy vašich přátel.
V případě komunikační aplikace WhatsApp Plus je cena nastavena na 2,99 dolarů měsíčně (cca 65 Kč). Předplatitelé zato získají možnost nastavení vlastních vyzváněcích tónů, navýšení limitu pro připnuté chaty, přístup k prémiovým sadám nálepek a exkluzivním grafickým tématům aplikace.
Jak uvádí phonearena.com (viz phonearena.com), Meta potvrdila, že nové balíčky Plus nijak nenahrazují stávající program Meta Verified (který za částku od 15 dolarů měsíčně nabízí ověřovací modrý odznak a zvýšenou ochranu účtu). Oba programy budou prozatím fungovat paralelně jako samostatné produkty. Monetizační vlna se navíc nevyhnula ani oblasti umělé inteligence. Meta zavádí dva základní tarify pro svého AI asistenta: Meta One Plus za 7,99 dolarů (cca 170 Kč) měsíčně a Meta One Premium za 19,99 USD (cca 420 Kč) měsíčně. Verze Premium slibuje pokročilejší logické uvažování a kvalitnější generování obrazu a videa. Testování těchto tarifů každopádně započne příští měsíc tak trochu netradičně v Singapuru, Guatemale a Bolívii.
Pro tvůrce a podnikatele navíc Meta připravuje specializované balíčky Meta One Essential (14,99 USD/měsíc) a Meta One Advanced (49,99 USD/měsíc). Ty nabídnou kombinaci výhod programu Verified (ochrana proti krádeži identity) a pokročilých marketingových nástrojů, jako je prioritní zobrazování ve vyhledávání nebo automatické odesílání pozvánek ke sledování všem, kteří s obsahem dané stránky interagovali. Testování těchto podnikatelských tarifů startuje v nejbližších dnech v Saúdské Arábii, Maroku, Thajsku a Bangladéši.
