To se vám líbit nebude. Meta využije vaše soukromé chaty s AI k cílení reklamy

Meta oznámila výraznou změnu své politiky ochrany soukromí, která se dotkne více než miliardy uživatelů měsíčně. Od 16. prosince totiž začne využívat obsah konverzací vedených s Meta AI – ať už v textové nebo hlasové podobě – k personalizaci obsahu a cílení reklam na svých platformách.
Meta vysvětluje, že díky tomu lidé uvidí více příspěvků a nabídek, které je skutečně zajímají. Praktickým příkladem je situace, kdy uživatel hovoří s Meta AI o turistice – v takovém případě se mu následně mohou zobrazovat doporučení turistických skupin, příspěvky přátel o trasách či reklamy na outdoorovou výbavu. Jak dodává gsmarena.com, změna se přitom dotkne všech hlavních služeb, tedy Facebooku, Instagramu i WhatsAppu, a nebude možné se jí vyhnout. Uživatelé však budou mít nadále možnost upravovat, jaké reklamy a doporučený obsah chtějí nebo nechtějí vidět.
Meta zároveň zdůraznila, že určité citlivé oblasti – například náboženské vyznání, sexuální orientaci, politické postoje, zdraví, rasový či etnický původ, filozofické názory a další – nebudou do reklamního cílení zahrnuty.
Pamětníci si ale jistě dobře vzpomínají na kauzu Cambridge Analytica z roku 2018, kdy byla data desítek milionů lidí z Facebooku využita právě k politickému cílení bez jejich vědomí. Tento skandál otřásl důvěrou v platformu a vedl k vyšetřování i rekordním pokutám. A i právě proto může být i současné rozhodnutí Meta AI vnímáno kontroverzně – firma sice slibuje, že nejcitlivější informace využívat nebude, avšak už samotný fakt, že konverzace uživatelů s umělou inteligencí budou vstupem pro reklamní algoritmy, může znovu otevřít debatu o hranicích digitálního soukromí.
Upozornění na změnu každopádně začne Meta rozesílat od 7. října. Podle společnosti využívá Meta AI více než miliarda aktivních uživatelů měsíčně, což prakticky znamená, že nová pravidla ovlivní zhruba každého osmého člověka na světě.
Problém je spíš to, že třetí strana čte naši soukromou korespondenci.
Zrovna dnes mi dobrá "kámoška" poslala dost cudnou fotku ze sprchy. Meta nejspíš doporučí slušný dildo 🫣😁
