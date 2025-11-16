WhatsApp otevírá dveře. Nově si půjde psát i s jinými chatovacími aplikacemi

Meta, která patří podle Evropské komise mezi tzv. strážce přístupu (více se o tom dočtete níže) začíná napříč Evropou spouštět funkci, která mění dosavadní pravidla komunikace. WhatsApp totiž nově umožní uživatelům posílat zprávy lidem používajícím jiné chatovací aplikace – pokud tyto služby splní podmínky interoperability stanovené evropským Digital Markets Act (zákon o digitálních trzích). Meta tak po více než tříletém vývoji plní jednu z klíčových povinností a otevírá svou dosud uzavřenou platformu třetím stranám.
Prvními aplikacemi, které se do systému připojí, jsou BirdyChat a Haiket. WhatsApp už provedl menší test a nyní začne funkci postupně aktivovat uživatelům po celé EU. Podpora se prozatím týká přímých konverzací – textu, fotografií, videí, hlasových zpráv i souborů. Skupinové chaty pak přibydou později, až budou aplikace třetí strany technicky připravené.
Meta pak zdůrazňuje, že i při otevírání platformy dodržuje zásady DMA a neustupuje z požadavků na bezpečnost. Aplikace třetí strany tak musí využívat stejnou úroveň end-to-end šifrování jako WhatsApp a projít technickou integrací, která zajistí, že budou splňovat minimální standardy ochrany dat. Uživatelé budou zároveň jasně informováni o rozdílech mezi běžnými WhatsApp chaty a konverzacemi s externími aplikacemi.
Interoperabilní chaty se ve WhatsAppu nicméně objeví pouze těm, kteří si funkci aktivně zapnou. V nastavení aplikace na iOS i Androidu se proto během následujících měsíců objeví upozornění s možností přihlášení do režimu „třetích stran“. Zapnutí i vypnutí je kdykoliv možné, takže uživatelé mají plnou kontrolu nad tím, zda rozšířenou komunikaci využijí. Meta každopádně podle vlastních slov plánuje rozšiřovat nabídku podporovaných aplikací a nadále úzce spolupracovat s Evropskou komisí i dalšími potenciálními partnery.
Co jsou to strážci přístupu?
Pojem strážci přístupu souvisí s aktem o digitálních trzích (Digital Markets Act – DMA), jehož cílem je zajistit konkurenční a spravedlivé trhy v digitálním sektoru Evropské unie. Evropská komise proto definovala tzv. gatekeepery (strážce přístupu), což jsou vlastně velké digitální platformy představující důležitou bránu mezi podniky a spotřebiteli. Komise tak v září 2023 vybrala šest firem (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft), které musely do 7. března 2024, kdy zákon vstoupil do platnosti, splnit všechny povinnosti DMA.