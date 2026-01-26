Reklamy se dostanou všude. Nově jsou součástí sociální sítě Threads

Meta oficiálně spouští reklamní systém na sociální síti Threads, a to necelý rok po zahájení prvních testů (viz facebook.com). Reklamy se v těchto dnech začínají plošně zobrazovat uživatelům po celém světě, čímž končí období provozu sítě bez komerčního obsahu. Společnost k tomuto kroku přistoupila v momentě, kdy Threads dosáhly hranice zhruba 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně.
Z hlediska uživatelské zkušenosti se reklamy integrují přímo do hlavního kanálu příspěvků, kde se zobrazují mezi organickým obsahem s označením „Sponzorováno“. Vizuálně kopírují standardní příspěvky, přičemž systém podporuje statické obrázky, videa i rotující formáty. Technické parametry jsou nastaveny na poměry stran 1:1 a 4:5, přičemž u širokoúhlých formátů provádí systém automatický ořez na čtverec.
Pro inzerenty nepředstavuje Threads samostatnou platformu, ale stává se dalším volitelným umístěním v rámci stávajícího nástroje Meta Ads Manager. Kampaně tak využívají identické algoritmy pro cílení a data, která Meta sbírá na Facebooku a Instagramu. Aktuálně jsou podporovány tři hlavní marketingové cíle: zvyšování dosahu, generování návštěvnosti webu a přímé konverze. Inzerenti mají možnost Threads do svých kampaní zahrnout manuálně, nebo využít automatizovanou distribuci Advantage+.