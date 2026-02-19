Meta chystá chytré hodinky, představit se mají ještě letos

Společnost Meta by podle The Information mohla letos představit nové chytré hodinky, které se prozatím skrývají pod interním označením Malibu 2. Ačkoliv se mluví o fitness funkcích po vzoru Apple Watch nebo zařízení značky Fitbit, skutečný význam novinky může ležet jinde – v propojení s chytrými brýlemi. Připomeňme přitom, že Meta už v minulém roce představila k brýlím Ray-Ban Display takzvaný Neural Band, tedy náramek využívající elektromyografii (EMG) k detekci nervových signálů v zápěstí a jejich převod na gesta pro ovládání rozhraní.
Ještě horší, než jsme čekali: Meta na podvodných reklamách záměrně profitovala – Glosa
Technologie je to sice působivá, ale má jedno omezení – funguje primárně jen s konkrétními brýlemi. A právě zde dává smysl transformace náramku do plnohodnotných chytrých hodinek – zařízení, které nabídne nejen ovládání gesty, ale i běžné funkce jako měření tepu, sledování aktivity nebo notifikace, které jsou dnes tak v kurzu. Spojení by odstranilo nutnost nosit dvě zařízení na jednom zápěstí a zároveň by rozšířilo možnosti využití. . Hodinky by pak mohly fungovat například jako:
- rozšířené ovládací rozhraní pro fotoaparát v brýlích (například jako hledáček),
- centrum notifikací bez nutnosti zobrazovat vše přímo v zorném poli,
- doplňkový AI asistent.
Zajímavé každopádně je, že podobným směrem míří i konkurence. Apple údajně pracuje na vlastních chytrých brýlích a další nositelné elektronice, zatímco Google už potvrdil, že jeho budoucí brýle budou spolupracovat s hodinkami s Androidem. Trh se tak zjevně připravuje na éru propojených nositelných zařízení.
Možné partnerství s Garminem
Jak dodává cnet.com, zajímavá je pak i možnost spolupráce s Garminem. Meta už s ním experimentovala například při demonstraci neural bandu v konceptu chytrého automobilu a některé sportovní brýle značky Meta jsou kompatibilní právě s hodinkami Garmin. V praxi by tak mohl Garmin dodat know-how v oblasti sportovního měření a výdrže baterie, zatímco Meta by přinesla pokročilou AI a ovládání gesty.
Případné představení by přitom mohlo proběhnout na tradiční podzimní konferenci Connect, kde Meta pravidelně uvádí nové produkty. Očekává se na ní mimochodem i nová generace chytrých brýlí Ray-Ban.