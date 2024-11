Rozborka iFixit dokazuje, že nový Mac mini je technologický skvost, uvnitř i vně

Fotografie: Apple

V předminulém týdnu se nabídka společnosti Apple rozšířila o tři nové produkty z řady Mac: nový MacBook Pro, počítačovou stanici integrovanou v obrazovce iMac a miniaturní stolní počítač Mac mini. Apple se přitom podařilo již tak malý Mac mini ještě výrazně zmenšit, a s trochou nadsázky lze konstatovat, že pokud to tak půjde dál, budou si uživatelé MacBooku brzy moci pořídit Mac mini s externím displejem a klávesnicí. Mac mini je také dalším z nabídky uhlíkově neutrálních produktů, které odstartovaly loňské Apple Watch 9. Otázkou však zůstává, co se přesně nachází uvnitř nového mini a jak se Applu podařilo komponenty do takto kompaktního šasi vůbec umístit.

O rozborku se postarala společnost iFixit, která rovněž nabízí náhradní díly na produkty mnoha značek. Již na začátku demontáže zaměstnanci iFixit chválí, jak snadno lze zařízení rozdělat. Spodní část mini je spojena s šasi praktickými „zobáčky“, které lze pomocí plastového nástroje (to samé by však zřejmě zvládla i platební karta) odjistit. Chvíli poté lze ve videu lze spatřit CMOS baterii, která se stará o uchování některých nastavení, i když je zařízení odpojeno od zdroje energie, typicky se jedná například o čas a datum. Tato baterie může být snadno vyměněna pomocí dvou šroubů. Jedná se o typ CR1632, který je snadno dostupný v běžných obchodech s elektronikou. V průběhu následujícího postupu můžeme spatřit kabely sloužící k propojení s modulem pro bezdrátovou konektivitu.

Poté již přichází na řadu chlazení. Apple u tohoto produktu kompletně přepracoval termální management, díky čemuž se Mac mini zvládne efektivně chladit navzdory kompaktním rozměrům. Čerstvý vzduch Mac mini nasává i vyfukuje skrze spodní část. Vzduch cirkuluje skrze Mac mini a poté jej zařízení znovu vyfukuje. Verze Mac mini s M4 Pro je pak vybavena i větším chladičem oproti variantě s M4, což je vcelku pochopitelné vzhledem ke špičkovému výkonu. Pozitivní je také přítomnost vyměnitelného paměťového čipu (NAND), který tak lze teoreticky rozšířit, avšak NAND u verze M4 a M4 Pro se mírně liší, tudíž je důležité zvolit správnou variantu. Mac mini obsahuje také reproduktor, který je relativně snadné vyměnit, stejně jako konektory. Že Apple odvedl velmi dobrou práci, pak potvrzuje i hodnocení iFixitu, který novince udělil 7 bodů z možných deseti. Dodejme jen, že Mac mini je v současnosti nejlevnější vstupenkou do světa produktů Mac.