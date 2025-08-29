Je Samsung Galaxy Tab S10 Lite novým králem poměru cena/výkon?

Jako pomyslná vstupenka do světa tabletů výrobce Samsung byla představena novinka Galaxy Tab S10 Lite, která startuje na ceně 10 tisíc korun a my jsme si ji v rámci prvních dojmů prohlédli. Jedná se o nástupce Tab S6 Lite, který byl mimochodem nejprodávanějším tabletem výrobce a Samsung si tak od novinky logicky hodně slibuje. Má ale novinka skutečně co nabídnout?
Milovníci paměťových karet mají jasno
Galaxy Tab S10 Lite je sympaticky kompaktní a také lehký, kdy hmotnost činí přibližně půl kilogramu. Rozhodně stojí za to zmínit, že hliníkové šasi působí skutečně hodnotně a robustně. Například červená varianta je pěknou volbou pro všechny, kteří hledají něco jiného než klasickou černou, šedou či stříbrnou „nudu“. Stran odolnosti je k dispozici IP42, zde je tedy zjevný rozdíl oproti dražším tabletům výrobce, kam neváhá nasadit IP68. Na druhou stranu je tento tablet aktuálně jediným z nově uvedených, který podporuje i paměťové karty (o max. velikosti 2 TB).
Nutno podotknout, že také v oblasti displeje nevypadá nasazený 10,9" IPS LCD panel vůbec špatně, a to je pochvala, protože jsme v podstatě ve stejný okamžik v rámci prvních dojmů porovnávali s dražšmií tablety řady Galaxy S11 s AMOLED obrazovkami. Jas až 600 nitů je dostačující i pro použití venku, a pro kreativnější či snad produktivnější uživatele je k dispozici samozřejmě také v balení dodávané pero S Pen.
Z další výbavy vás jistě bude zajímat, že o výkon se stará Exynos 1380 a novinka dorazí ještě s Androidem 15, takže lze očekávat, že brzy obdrží aktualizaci, konkrétně by se mělo jednat o říjen. Chvalitebná je však podpora Wi-Fi 6 a pořídit si budete moci také variantu s 5G konektivitou pro připojení na cestách. Baterii o kapacitě 8 000 mAh bude možné nabíjet výkonem maximálně 25 W, tudíž se žádné extra rychlé nabíjení nekoná, ale na druhou stranu by měla novinka nabídnout i slušnou výdrž na nabití. A pokud jde o videohovory a focení, čeká na přední straně 5Mpx snímač a na straně zadní 8Mpx fotoaparát.
Novinka startuje v konfiguraci 128 + 6 GB s cenou 9 999 Kč, avšak v plné výbavě, což znamená 8 GB RAM a 256GB úložiště s podporou 5G, se může vyšplhat na 13 299 Kč.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 GB 5G
|Rozměry
|254,3 × 165,8 × 6,6 mm, 524 g
|Displej
|TFT IPS, 10,9" (2 112 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
|Procesor
|Samsung Exynos 1380,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|8 000 mAh