Je Samsung Galaxy Tab S10 Lite novým králem poměru cena/výkon?

První dojmy
Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • 10,9" obrazovka nabídne jas až 600 nitů, který dostačí i na používání v exteriérech
  • Jako jediný nový model podporuje také paměťové karty, za zmínku stojí také pestrá červená verze
  • Pero S Pen je součástí balení, tablet může být váš i s 5G konektivitou

Jako pomyslná vstupenka do světa tabletů výrobce Samsung byla představena novinka Galaxy Tab S10 Lite, která startuje na ceně 10 tisíc korun a my jsme si ji v rámci prvních dojmů prohlédli. Jedná se o nástupce Tab S6 Lite, který byl mimochodem nejprodávanějším tabletem výrobce a Samsung si tak od novinky logicky hodně slibuje. Má ale novinka skutečně co nabídnout?

Milovníci paměťových karet mají jasno

Galaxy Tab S10 Lite je sympaticky kompaktní a také lehký, kdy hmotnost činí přibližně půl kilogramu. Rozhodně stojí za to zmínit, že hliníkové šasi působí skutečně hodnotně a robustně. Například červená varianta je pěknou volbou pro všechny, kteří hledají něco jiného než klasickou černou, šedou či stříbrnou „nudu“. Stran odolnosti je k dispozici IP42, zde je tedy zjevný rozdíl oproti dražším tabletům výrobce, kam neváhá nasadit IP68. Na druhou stranu je tento tablet aktuálně jediným z nově uvedených, který podporuje i paměťové karty (o max. velikosti 2 TB).

Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Na celou obrazovku

Nutno podotknout, že také v oblasti displeje nevypadá nasazený 10,9" IPS LCD panel vůbec špatně, a to je pochvala, protože jsme v podstatě ve stejný okamžik v rámci prvních dojmů porovnávali s dražšmií tablety řady Galaxy S11 s AMOLED obrazovkami. Jas až 600 nitů je dostačující i pro použití venku, a pro kreativnější či snad produktivnější uživatele je k dispozici samozřejmě také v balení dodávané pero S Pen.

Z další výbavy vás jistě bude zajímat, že o výkon se stará Exynos 1380 a novinka dorazí ještě s Androidem 15, takže lze očekávat, že brzy obdrží aktualizaci, konkrétně by se mělo jednat o říjen. Chvalitebná je však podpora Wi-Fi 6 a pořídit si budete moci také variantu s 5G konektivitou pro připojení na cestách. Baterii o kapacitě 8 000 mAh bude možné nabíjet výkonem maximálně 25 W, tudíž se žádné extra rychlé nabíjení nekoná, ale na druhou stranu by měla novinka nabídnout i slušnou výdrž na nabití. A pokud jde o videohovory a focení, čeká na přední straně 5Mpx snímač a na straně zadní 8Mpx fotoaparát.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Na celou obrazovku

Novinka startuje v konfiguraci 128 + 6 GB s cenou 9 999 Kč, avšak v plné výbavě, což znamená 8 GB RAM a 256GB úložiště s podporou 5G, se může vyšplhat na 13 299 Kč.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 GB 5GPřejít do katalogu

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 GB 5G

Rozměry254,3 × 165,8 × 6,6 mm, 524 g
DisplejTFT IPS, 10,9" (2 112 × 1 320 px)
Fotoaparát8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
ProcesorSamsung Exynos 1380,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
Akumulátor8 000 mAh
,
