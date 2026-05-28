Zbrusu nové Xiaomi Watch S5 změří vaši „vášeň“ a vydrží až 21 dní

Xiaomi dnes uvedlo kromě zbrusu nové série Xiaomi 17T a řady dalších produktů také chytré hodinky Xiaomi Watch S5. Hodinky disponují 46mm pouzdrem s tloušťkou 10,99 milimetru a hmotností 46 gramů, vyjímat se tak budou především na mužském zápěstí. Xiaomi navíc nijak nezanedbalo ani kvalitní dílenské zpracování, u něhož se lze spolehnout na kombinaci nerezové oceli, keramiky či karbonu.
Hodinky vypadají naživo velmi hezky a působí poměrně nenápadně. Testovanou černou variantu však můžete snadno osvěžit takřka jakýmkoliv řemínkem, neboť hodinky využívají standardní způsob uchycení o šířce 22 mm. V případě displeje se můžete těšit na 1,48" AMOLED panel s tenkými rámečky a jasem až 2 500 nitů. Na základě krátkého používání můžeme potvrdit, že čitelnost je bezproblémová i na přímém slunci.
Kde novinka skutečně exceluje, to je velikost baterie s kapacitou 815 mAh. Výrobce konkrétně uvádí výdrž až 21 dní při běžném používání, což je neuvěřitelná hodnota. Jak na tom ale hodinky budou v praxi, se přesvědčíme až v rámci redakčního testu. Za zmínku stojí také nový režim Passion Mode, který s trochou nadsázky změří vaši „vášeň“. Hodinky například rozpoznají gesta během fandění a převedou je do měřitelných údajů, včetně srdečního tepu, spálených kalorií či počtu gest. Pochopitelně nechybí ani podpora více než 150 sportovních režimů či dvoupásmový GNSS systém.
Kromě uvedeného přinášejí hodinky nové týdenní a měsíční reporty. Ty spolu se sledováním variability srdeční frekvence během spánku (Sleep HRV) nabízejí detailnější pohled na dlouhodobé spánkové návyky. Tyto funkce vznikly ve spolupráci s předními mezinárodními organizacemi, mezi které patří World Sleep Society, Asian Society of Sleep Medicine a Chinese Sleep Research Society, a poskytují vědecky podloženější informace pro podporu zdravějšího spánku.
Díky systému Xiaomi HyperOS 3 nabízejí Xiaomi Watch S5 46mm plynulé propojení se smartphony. Mezi snadno dostupné funkce patří vzdálené ovládání fotoaparátu, vyhledání telefonu, ovládání sluchátek i automatická synchronizace sportovních a zdravotních dat. Zařízení zároveň podporuje propojení se systémem Xiaomi Home, což umožňuje ještě lepší spolupráci mezi nositelnou elektronikou a chytrou domácností. Výrobce stanovil cenu nových hodinek na 3 999 Kč, respektive 179 eur u testované černé varianty.