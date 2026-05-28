Přichází náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro, letos i ve verzi s NFC

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka podporuje komplexní sledování zdravotních funkcí
  • 1,74" AMOLED displej nabízí přes 150 ciferníků
  • Výdrž se šplhá až ke 3 týdnům

Xiaomi dnes představilo celou řadu novinek, v čele s očekávanými telefony 17T a 17T Pro. Kromě nich si však premiéru odbyl i chytrý náramek Smart Band 10 Pro. Ten navazuje na dlouhou historii velmi zdařilých náramků a ačkoliv zdánlivě nepřináší nic zásadně nového, něčím by si zájemce přeci jen mohl získat.

Tělo z hliníkové slitiny je samozřejmě odolné proti vodě až do 5 ATM. Vyjma potápění tak máte v zásadě volnou ruku. Řemínek může být silikonový, ale klidně budete moci sáhnout i po koženém. Displej si již potřetí ponechává úhlopříčku 1,74" a typově jde samozřejmě o AMOLED panel. Došlo však k navýšení jasu, který může dosahovat až 2 000 nitů.

Na displej lze umístit jeden z více než stovky ciferníků a spolehnout se můžete i na sportovní aktivity, kterých náramek dokáže měřit zhruba 150. Při měření získáte data o srdeční frekvenci, okysličení krve, hladině stresu a samozřejmě i o spánku.

Důležitým aspektem nového náramku bude samozřejmě výdrž na jedno nabití, kdy se baterie chlubí kapacitou 350 mAh. Xiaomi udává až 21 dní, což je velmi dobrá hodnota. V praxi při větší zátěži lze očekávat o něco slabší výkon v oblasti výdrže.

Hlavním lákadlem nového chytrého náramku Xiaomi Smart Band 10 Pro bude varianta s podporou NFC a bezkontaktním placením. Tato verze se na českém trhu bude nabízet za 2 199 Kč, zatímco varianta bez čipu NFC za 1 899 Kč.

Diskuze ke článku
Mirek Hroch
Cena hlavním lákadlem možná bude, ale ne ta, co uvádíte:), protože ofiko je 1889,- a 2199,- Kč, což je prostě víc než za 9 Pro.
