Přichází náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro, letos i ve verzi s NFC

Xiaomi dnes představilo celou řadu novinek, v čele s očekávanými telefony 17T a 17T Pro. Kromě nich si však premiéru odbyl i chytrý náramek Smart Band 10 Pro. Ten navazuje na dlouhou historii velmi zdařilých náramků a ačkoliv zdánlivě nepřináší nic zásadně nového, něčím by si zájemce přeci jen mohl získat.
Tělo z hliníkové slitiny je samozřejmě odolné proti vodě až do 5 ATM. Vyjma potápění tak máte v zásadě volnou ruku. Řemínek může být silikonový, ale klidně budete moci sáhnout i po koženém. Displej si již potřetí ponechává úhlopříčku 1,74" a typově jde samozřejmě o AMOLED panel. Došlo však k navýšení jasu, který může dosahovat až 2 000 nitů.
Na displej lze umístit jeden z více než stovky ciferníků a spolehnout se můžete i na sportovní aktivity, kterých náramek dokáže měřit zhruba 150. Při měření získáte data o srdeční frekvenci, okysličení krve, hladině stresu a samozřejmě i o spánku.
Důležitým aspektem nového náramku bude samozřejmě výdrž na jedno nabití, kdy se baterie chlubí kapacitou 350 mAh. Xiaomi udává až 21 dní, což je velmi dobrá hodnota. V praxi při větší zátěži lze očekávat o něco slabší výkon v oblasti výdrže.
Hlavním lákadlem nového chytrého náramku Xiaomi Smart Band 10 Pro bude varianta s podporou NFC a bezkontaktním placením. Tato verze se na českém trhu bude nabízet za 2 199 Kč, zatímco varianta bez čipu NFC za 1 899 Kč.
