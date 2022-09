Zazvonil zvonek a Google Stadia je konec. Služba skončí zkraje roku 2023

Fotografie: Google

Jsou to tři roky, co Google spustil herní streamovací službu Stadia, a dva roky, kdy se služba stala přístupnou i pro české zákazníky. Úspěch, na který Google zřejmě čekal, se však absolutně nedostavil a zájem byl spíše vlažný. Důvodů bychom našli hned několik. Šlo například o nestandardní herní knihovnu či cenovou politiku. Svou roli jistě sehrál i fakt, že Google neúspěšné projekty dlouze při životě neudržuje a na vlastní kůži to nyní pocítila i Stadia. Google oficiálně oznámil, že 18. ledna 2023 definitivně ukončí.

Google naštěstí všem současným uživatelům vrátí veškeré peníze za nákup hardwaru (třeba ovladač) a softwaru (například hry). K refundaci financí by mělo dojít ještě během ledna příštího roku, tedy ihned po ukončení činnosti služby.

Tým, který doposud stál za službou Stadia, hodlá Google využít na dalších projektech, kde chce zužitkovat i možnosti a zkušenosti z online streamování her. Má jít například o YouTube či Google Play. Nijak konkrétní však společnost ve svých plánech není.