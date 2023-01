Google Stadia končí, proprietární ovladač však dostane novou krev do žil

Herní služba Stadia, nad kterou Google relativně brzy po představení zlomil hůl, bude vypnuta již 18. ledna 2023, proprietární ovladač se však naštěstí nepotřebným nestane. Bluetooth ovladač, který Google nabízel přímo ke službě Stadia, totiž hráči budou moci využívat díky možnosti připojení k jiným zařízením (třeba i smartphonu). Navzdory Bluetooth výrobce až doposud tuto možnost softwarově blokoval, po odpískání videoherní streamovací služby se však rozhodl kompatibilitu s jinými produkty přeci jen umožnit.

We've also got Bluetooth news: next week we'll be releasing a self-serve tool to enable Bluetooth connections on your Stadia Controller.



We'll share details here on release. pic.twitter.com/6vYomngfmA