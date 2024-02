Je to ještě mobil? Energizer Hard Case P28K oslňuje 94denní výdrží

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jaké mobilní telefony vás zaujmou? Musí mít ohebnou konstrukci? Oslňující fotoaparáty? Nebo originální vzhled? A co třeba mobil, který má nejdelší výdrž v historii? Takovým titulem se může pyšnit Energizer Hard Case P28K, který byl oficiálně představen na barcelonském veletrhu MWC 2024 a my jsme jej rozhodně nemohli minout.

Na první pohled je zřejmé, že mobil, jde-li toto zařízení tak ještě nazývat, nesnese srovnání s žádným jiným. Nebudeme totiž daleko od pravdy, když řekneme, že jde spíše o velkou powerbanku, která je jen tak mimochodem kombinována s mobilem. Uznejte sami, baterie má kapacitu 28 000 mAh, což je zhruba 6krát více než u běžných telefonů. Výrobce slibuje až 122 hodin hovorů na jedno nabití, případně 94 dní v pohotovostním režimu. Jaká bude reálná výdrž, to lze obtížně odhadovat, ale tipněme si, že při běžném používání budete nabíjet třikrát do měsíce. Pokud by se to potvrdilo, zastínil by nový Energizer i legendární Nokii 3310.

Velká baterie si však vyžádala značnou daň. Počítat musíte s tím, že telefon váží 570 gramů. Extrémní je i tloušťka 27,8 mm , tedy bezmála 3 cm. Ve výsledku tak mobil rozhodně nebudete nosit v kapse u kalhot.

Jak je u mnohých telefonů Energizer zvykem, dostalo se i na výraznou zvýšenou odolnost. Výrobce udává nejen odolnost proti pádům, ale i proti prachu a vodě se stupněm krytí IP69. Čelní straně dominuje rozměrný 6,78" displej s Full HD rozlišením. O výkon mobilu se stará procesor Helio G99 od MediaTeku v kombinaci s 8GB RAM a 256GB interní pamětí. Nasazen je aktuální Android 14.

Sestava fotoaparátů čítá hned tři objektivy na zadní straně. Jde o hlavní snímač s 64 megapixely, dále 20megapixelový objektiv, který výrobce nespecifikuje, a nakonec 2megapixelový snímač. Vše pak kompletuje čelní 16megapixelová kamerka.

Energizer Hard Case P28K se bude prodávat za 250 eur, tedy necelých 6,5 tisíc korun, což zní příjemně. Zejména pro ty, kteří hledají smartphone s opravdu velmi dlouhou výdrží. Zájemci si však počkají, prodej je plánován až od října.