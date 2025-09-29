mobilenet.cz na sociálních sítích

Závod o nejtenčí mobil je tu. Brzy se připojí také Motorola

Michal Pavlíček
4
Závod o nejtenčí mobil je tu. Brzy se připojí také Motorola
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výrobce láká na model X70 Air
  • Hlavním lákadlem má být velmi malá tloušťka
  • U nás by se novinka mohla začlenit do řady Edge

Letošní rok bude v hsitorii telefonů nesmazetelně zapsán jako období, kdy se výrobci opět zěmřili na tloušťku telefonů a alespoň ve vybraných modelvoých řadách se pokouší poskytnout co nejméně milimetrů v pomlysném pase. Vše odstartoval Samsung Galaxy S25 Edge, jehož tloušťka činí 5,8 milimetrů, aby byl o pár měsíců později překonán iPhone Air od Applu, který má v nejužším míěstě svého těla tloušťku 5,6 milimetrů.

Samsung Galaxy S25 EdgeSamsung Galaxy S25 EdgeApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone Air
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy S25 Edge a Apple iPhone Air

K této skupině tenkých chytrých telefonů by se ráda připojila také Motorola. Naznačuje to oficiální profil na sociální síti Weibo (viz weibo.cn), kde jsme svědky fotografie, která zachycuje Motorolu X70 Air. Za je samozřejmě zabrána z profilu, aby vyniklo tenké tělo. Přesné rozměry nicméně výrobce neporozrazuje. Je nasnadě, že se bude novinka snažit překonat výše zmíněné modely konkurence.

Motorola X70 Air
Motorola X70 Air
Na celou obrazovku
Motorola X70 Air

A v tomto ohledu se ihned nabízí otázka, zda model X70 Air překoná 9 let starou Motorolu Moto Z, která měla v pase pouhých 5,2 milimetrů? K překonání dnešních konkurentů bude Motorola hravě stačit tento vlastní rekord vyrovnat. Pakliže by jej chtěla posunout, musela by tloušťka klesnout až k 5 milimetrům.

Lenovo Moto Z
Extrímně tenká Motorola Moto Z z roku 2016

Spekuluje se, že by Motorola X70 Air mohla nabídnout špičkový a minulý týden představený procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Za zmínku rovněž stojí, že řada X je v případě Motoroly vyhrazena pro čínský trh. Je však možné, že se model dočká globální transforamce do řady Edge. V této souvislosti je nutné zmínit model Edge 70, o kterém se již hovoří a který by mohl nápadně připomínat právě X70 Air. Na rozuzlení si budeme muset počkat, avšak brzy bude jasno. Představení Motoroly X70 Air má proběhnout během října.

Na designu záleží. Přesvědčí vás o tom chystaná Motorola Edge 70?
Přečtěte si také

Na designu záleží. Přesvědčí vás o tom chystaná Motorola Edge 70?

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Standa Jandečka
Standa Jandečka
Takže už před 9ti lety tu byl opravdu tenký mobil......ale všichni na síti jsou nadšeni Applem, co teď představil. Jen opět komedie pro davy.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Dle obrázku to bude mít buď 7.2mm nebo víc, méně ne.
A vlajkový čip taky nebude.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze