Letošní rok bude v hsitorii telefonů nesmazetelně zapsán jako období, kdy se výrobci opět zěmřili na tloušťku telefonů a alespoň ve vybraných modelvoých řadách se pokouší poskytnout co nejméně milimetrů v pomlysném pase. Vše odstartoval Samsung Galaxy S25 Edge, jehož tloušťka činí 5,8 milimetrů, aby byl o pár měsíců později překonán iPhone Air od Applu, který má v nejužším míěstě svého těla tloušťku 5,6 milimetrů.
K této skupině tenkých chytrých telefonů by se ráda připojila také Motorola. Naznačuje to oficiální profil na sociální síti Weibo (viz weibo.cn), kde jsme svědky fotografie, která zachycuje Motorolu X70 Air. Za je samozřejmě zabrána z profilu, aby vyniklo tenké tělo. Přesné rozměry nicméně výrobce neporozrazuje. Je nasnadě, že se bude novinka snažit překonat výše zmíněné modely konkurence.
A v tomto ohledu se ihned nabízí otázka, zda model X70 Air překoná 9 let starou Motorolu Moto Z, která měla v pase pouhých 5,2 milimetrů? K překonání dnešních konkurentů bude Motorola hravě stačit tento vlastní rekord vyrovnat. Pakliže by jej chtěla posunout, musela by tloušťka klesnout až k 5 milimetrům.
Spekuluje se, že by Motorola X70 Air mohla nabídnout špičkový a minulý týden představený procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Za zmínku rovněž stojí, že řada X je v případě Motoroly vyhrazena pro čínský trh. Je však možné, že se model dočká globální transforamce do řady Edge. V této souvislosti je nutné zmínit model Edge 70, o kterém se již hovoří a který by mohl nápadně připomínat právě X70 Air. Na rozuzlení si budeme muset počkat, avšak brzy bude jasno. Představení Motoroly X70 Air má proběhnout během října.
A vlajkový čip taky nebude.
Načíst všechny komentářePřidat názor