Zavaří Honor Samsungu či Motorole? Chystá véčko Magic V Flip 2 s větší baterií

Fotografie: Honor

Honor se připravuje na uvedení svého nového skládacího chytrého telefonu, Honor Magic V Flip 2, který by měl navázat na úspěch svého předchůdce a přinést klíčová vylepšení v oblastech, které uživatelé nejvíce požadují. Podle spekulací zveřejněných na sociální síti Weibo (viz weibo.com) se můžeme těšit na přepracovaný design, zdokonalené fotoaparáty a především na podstatně větší baterii, která by měla vyřešit jednu z nejčastějších výtek k véčkovým zařízením. Ty jsou mimochodem velice populární a budoucí Honor tak bude soupeřit se zástupci od Samsungu, Motoroly nebo Xiaomi.

Současný Honor Magic V Flip

Hlavní inovace se mají zaměřit na fotografické schopnosti a výdrž. Honor Magic V Flip 2 se dočká aktualizovaného duálního fotoaparátu, jehož objektivy budou nově uspořádány do stejně velkých výřezů, což je estetická změna oproti první generaci. Přestože konkrétní detaily o nových senzorech zatím nebyly odhaleny, očekává se, že Honor zapracuje na softwarové optimalizaci a celkové kvalitě obrazu, což by se mělo pozitivně projevit na kvalitě výsledných snímků.

Dalším zásadním vylepšením bude kapacita baterie. Ta má být znatelně větší než u předchozího modelu, což by mělo výrazně prodloužit výdrž na jedno nabití. Přesná kapacita zatím není známa, avšak již současná generace má kapacitu 4 800 mAh, která v segmentu moderních véček patří jednoznačně k nadprůměru. Pro srovnání uveďme, že současný Galaxy Z Flip7 od samsungu má kapacitu jen 4 300 mAh, Mix Flip 2 od Xiaomi 5 165 mAh a Razr 60 Ultra od Motoroly 4 700 mAh. Honor by tak snadno mohl být pomyslným králem, alespoň co se kapacity baterie týče.

Spekulace dále hovoří o tom, že telefon bude podporovat rychlé nabíjení s výkonem 66 W nebo dokonce 80 W, což by pro zařízení tohoto typu představovalo opět značný nadstandard. Tato kombinace větší baterie a rychlého nabíjení by mohla Magic V Flip 2 odlišit od konkurence a učinit z něj velmi atraktivní volbu pro uživatele, kteří nechtějí dělat kompromisy v oblasti výdrže. O další výbavě toho bohužel není příliš známo, avšak další úniky lze očekávat, neboť model Magic V Flip 2 by se měl představit ještě v letošním roce.