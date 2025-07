Samsung Galaxy Z Flip7 FE v redakci. Liší se vůbec nějak od loňského Flipu6?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Letní období je v posledních letech tradičním časem, kdy Samsung představuje nové generace modelů s ohebnými panely. Zatímco v předcházejících letech jsme se dočkali vždy dvou novinek, letos Samsung představil trojici nových zařízení. Skutečnost je však, jak to obvykle bývá, poněkud komplikovanější. Kromě tradičních a opravdových nových telefonů Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7 jsme se dočkali ještě modelu Galaxy Z Flip7 FE. Ten je však takřka identickým dvojčetem loňského modelu Galaxy Z Flip6.

Jaký má Galaxy Z Flip7 FE smysl v nabídce Samsungu?

Na první pohled se může zdát, že existence Galaxy Z Flipu7 FE postrádá smysl. Designově, rozměry i hmotností je totiž stejný jako starší Galaxy Z Flip6, ale na druhou stranu nabízí menší interní paměť, operační paměť a dokonce i o něco slabší procesor. Své místo si ale v portfoliu Samsungu najde. Loňský model Galaxy Z Flip6 se totiž již pouze doprodává a například v oficiálním obchodě Samsungu jej už neseženete.

Na celou obrazovku Na prvním snímku Samsung Galaxy Z Flip7 FE, na druhém Samsung Galaxy Z Flip6

Rozbalujeme novinku

Bohatá prodejní balení mobilních telefonů jsou zřejmě nenávratně minulostí. A tak i nový Samsung Galaxy Z Flip7 má sice vcelku rozměrnou krabičku, ve které však kromě samotného telefonu nic moc nenajdete. Jde o nezbytné návody, klíček k otevření šuplíčku pro nano SIM kartu a nakonec USB-C kabel. Nic dalšího již nečekejte.

Jak už jsme si řekli, Galaxy Z Flip7 FE je co se týče vzhledu a konstrukce jen přeznačený Galaxy Z Flip6, což znamená, že s sebou v tomto ohledu přináší všechny přednosti, ale i neduhy. Mezi výhody patří opravdu vysoce kvalitní zpracování s hliníkovým rámem a skleněnými zády Gorilla Glass Victus 2. I zde platí, že Samsung mobil testuje na více než 200 tisíc otevření a zavření, což v praxi znamená možnost mobil denně 100krát otevřít a zavřít po dobu 5 let. Zachována je i zvýšená odolnost se stupněm krytí IP48, což v praxi znamená odolnost vůči prachovým částicím s velikostí od 1 milimetru a dále odolnost na 30 minut pod vodou do maximální hloubky 1,5 metru.

V ruce se mobil drží příjemně, přičítám to plochým bokům, kde lze dobře zapřít prsty a získat tak potřebnou jistotu úchopu. Jistou nepříjemností jsou ostré hrany v momentě, kdy mobil zavřete. Rohy u pantu nejsou nijak zakulaceny a při méně šikovném uchopení vás telefon může nepříjemně řezat či tlačit do dlaně.

Displeje se nijak nezměnili. Uvnitř je tak léty osvědčený 6,7" AMOLED panel, jehož ohyb není nikterak výrazný, ale samozřejmě tam je. Když budete chtít, uvidíte ho a při přejetí i ucítíte. Venkovní displej je například stejný, jako nabízel před dvěma lety Galaxy Z Flip5. Jedná se o 3,4" AMOLED displej, avšak jen s 60 Hz, který nezabírá celý prostor a navíc má velký výřez v pravém spodním rohu kvůli hlavním fotoaparátům.

Venkovní displej má být vaší spásou, když mobil nebudete chtít neustále rozevírat. Jenže v tomto ohledu Samsung stále nějak nechápe, že i na malém displeji lze zvládnout velké věci a vše zbytečně komplikuje. Standardně vidíte vlastně jen notifikace, čas, počasí a widgety kalendáře či Now Brief. Jakýmsi pokusem je možnost si přidat obrazovku s pěticí aplikací v testovacím režimu skrze Nastavení a Labs. Jde o Google Mapy, Netflix, WhatsApp, YouTube a Zprávy. Nic dalšího Samsung nepovolí. Naštěstí nadále funguje v zásadě oficiální trik s aplikací Good Lock a aplikací MultiStar. Skrze tuto utilitu si na venkovní displej přidáte další velký widget, kam nasázíte klidně všechny své aplikace.

Zastavit se můžeme celkově u prostředí, neboť Galaxy Z Flip7 FE jakožto novinka už nabízí nejnovější Android 16 společně s nadstavbou One UI 8.0. Na první pohled však nijak zásadní rozdíly nespatříte. Podstatné je, že novinka se bude těšit o rok delší podpoře (7 let), Flipu6 zbývá ještě 6 let.

Jak se liší Galaxy Z Flip7 FE a Galaxy Z Flip6?

Už jsme si řekli, že poznat vedle sebe ležící Samsung Galaxy Z Flip7 FE od Galaxy Z Flipu6 bude téměř nemožné. Pár drobných odlišností však ve výbavě najdeme a možná právě ty vám pomohu rozhodnout, zda si ještě včas pořídíte výprodejový Galaxy Z Flip6, nebo dáte přednost sice stejnému, ale o rok mladšímu Galaxy Z Flipu7 FE.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE Samsung Galaxy Z Flip6 Rozměry 165,1 x 71,9 x 6,9 mm 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Hmotnost 187 gramů 187 gramů Vnitřní displej 6,7"; AMOLED, 120 Hz 6,7"; AMOLED, 120 Hz Vnější displej 3,4"; AMOLED, 60 Hz 3,4"; AMOLED, 60 Hz Procesor Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 RAM 8 GB 12 GB Interní paměť 128 GB/256 GB 256 GB/512 GB Aktuální OS Android 16 (One UI 8.0) Android 15 (One UI 7.0) SW podpora 7 let 6 let Hlavní fotoaparát 50 Mpx, f/1.8, OIS 50 Mpx, f/1.8, OIS Ultraširoko. fotoaparát 12 Mpx, f/2.2 12 Mpx, f/2.2 Baterie 4 000 mAh 4 000 mAh Nabíjecí výkon 25 W 25 W Bezdrátové nabíjení ano ano Cena 24 990 Kč 24 990 Kč

Nový Samsung Galaxy Z Flip7 FE v redakci začínáme testovat a pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se v diskuzi přímo pod tímto článkem.