Michal Pavlíček
1
Nejlepší véčko současnosti? Honor Magic V Flip 2 má velkou baterii a 200Mpx foťák
Fotografie: Honor
  • Telefon je vybaven procesorem Snapdragon 8 Gen 3
  • Venkovní displej má 4" se 12 Hz a vysokým jasem
  • Baterie má kapacitu 5 500 mAh a podporuje 80W nabíjení
  • Zamrzí starší Android 15

Segment véčkový telefonů s ohebným displejem je dnešním dnem bohatší o další model, který se okamžitě bude řadit mezi ty nejlepší. Honor oficiálně představil (viz honor.com) očekávaný model Magic V Flip 2. Konstrukce nikoho patrně nepřekvapí, jde o klasické dnešní véčko s tloušťkou 6,9 milimetrů v rozloženém stavu a 15,5 milimetrů ve složeném stavu. Hmotnost pak bohužel přesáhla 200 gramů. Potěší zvýšená odolnost se stupněm krytí IP59, který značí, že mobilu nevadí voda a takřka ani prach. Jde o jednu z nejvyšší odolností mezi skládacími telefony.

Honor Magic V Flip 2

Pozornost na telefonu budí zejména venkovní displej, který zabírá celou možnou plochu a obtéká kompletně dvojici hlavních fotoaparátů. OLED panel má 4" úhlopříčku, jemné rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a jas dosahuje až 3 600 nitů. Zajímavostí je, že v displeji není přisvětlovací dioda, ta se přesunula na druhou stranu. Hlavní OLED panel je ohebný, objevíte jej po rozevření telefonu. Jeho velikost dosáhla 6,82", samozřejmostí je vysoké rozlišení a jas vyšplhá až k 5 000 nitů.

Honor Magic V Flip 2

Předností Honoru Magic V Flip 2 bude také výkon pramenící z procesoru Snapdragon 8 Gen 3, který je spjat s až 16GB operační pamětí a 1TB úložištěm. Na své si tak přijdou i nároční uživatelé. Prostředí obstarává starší Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0.1. Je to docela škoda, neboť například konkurenční Samsung má u svých novinek již Android 16. V oblasti fotoaparátů je novinka osazena 200megapixelovým hlavním snímačem s optickou stabilizací obrazu, který je doprovázen 50megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. V průstřelu vnitřního displeje je pak 50megapixelová selfie kamerka.

Honor Magic V Flip 2

Trumfem telefonu by mohla být výdrž. Baterie, mimochodem křemíko-uhlíková, disponuje kapacitou 5 500 mAh, což je na poměry véčkových mobilů jednoznačný nadprůměr. Radost dále udělá podpora 80W drátového nabíjení, 50W bezdrátového nabíjení a 7,5W reverzního nabíjení.

Nový véčkový Honor Magic V Flip 2 se začne prodávat nejprve na čínském trhu, kde bude základní varianta 256+12 GB nabízena za v přepočtu zhruba 23 tisíc korun i s daní. Zda se s novinkou setkáme i na českém trhu, není v tuto chvíli jasné.

Technické parametry Honor Magic V Flip 2 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce167,1 × 75,6 × 6,9 mm, 203 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP58
DisplejOLED, 6,82" (2 568 × 1 232 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Gen 3, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
honor.com/cn,
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Bez teleobjektivu, takže jen další do počtu. A ještě skoro s 2 roky starým SoCem. Ale tak pokud bude stát dvacku, tak proč ne... i když tady asi stejně nebude.
