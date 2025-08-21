Nejlepší véčko současnosti? Honor Magic V Flip 2 má velkou baterii a 200Mpx foťák

Segment véčkový telefonů s ohebným displejem je dnešním dnem bohatší o další model, který se okamžitě bude řadit mezi ty nejlepší. Honor oficiálně představil (viz honor.com) očekávaný model Magic V Flip 2. Konstrukce nikoho patrně nepřekvapí, jde o klasické dnešní véčko s tloušťkou 6,9 milimetrů v rozloženém stavu a 15,5 milimetrů ve složeném stavu. Hmotnost pak bohužel přesáhla 200 gramů. Potěší zvýšená odolnost se stupněm krytí IP59, který značí, že mobilu nevadí voda a takřka ani prach. Jde o jednu z nejvyšší odolností mezi skládacími telefony.
Pozornost na telefonu budí zejména venkovní displej, který zabírá celou možnou plochu a obtéká kompletně dvojici hlavních fotoaparátů. OLED panel má 4" úhlopříčku, jemné rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a jas dosahuje až 3 600 nitů. Zajímavostí je, že v displeji není přisvětlovací dioda, ta se přesunula na druhou stranu. Hlavní OLED panel je ohebný, objevíte jej po rozevření telefonu. Jeho velikost dosáhla 6,82", samozřejmostí je vysoké rozlišení a jas vyšplhá až k 5 000 nitů.
Předností Honoru Magic V Flip 2 bude také výkon pramenící z procesoru Snapdragon 8 Gen 3, který je spjat s až 16GB operační pamětí a 1TB úložištěm. Na své si tak přijdou i nároční uživatelé. Prostředí obstarává starší Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0.1. Je to docela škoda, neboť například konkurenční Samsung má u svých novinek již Android 16. V oblasti fotoaparátů je novinka osazena 200megapixelovým hlavním snímačem s optickou stabilizací obrazu, který je doprovázen 50megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. V průstřelu vnitřního displeje je pak 50megapixelová selfie kamerka.
Trumfem telefonu by mohla být výdrž. Baterie, mimochodem křemíko-uhlíková, disponuje kapacitou 5 500 mAh, což je na poměry véčkových mobilů jednoznačný nadprůměr. Radost dále udělá podpora 80W drátového nabíjení, 50W bezdrátového nabíjení a 7,5W reverzního nabíjení.
Nový véčkový Honor Magic V Flip 2 se začne prodávat nejprve na čínském trhu, kde bude základní varianta 256+12 GB nabízena za v přepočtu zhruba 23 tisíc korun i s daní. Zda se s novinkou setkáme i na českém trhu, není v tuto chvíli jasné.
Technické parametry Honor Magic V Flip 2 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|167,1 × 75,6 × 6,9 mm, 203 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP58
|Displej
|OLED, 6,82" (2 568 × 1 232 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
Načíst všechny komentářePřidat názor