Honor Magic V5 stanovil nový rekord: Udržel 104kilogramovou lednici

Skládací telefony jsou často vnímány jako křehká zařízení, ale Honor se rozhodl vyvrátit toto klišé velmi působivým způsobem. Jeho nejnovější ohebný model, Honor Magic V5, právě stanovil nový Guinnessův světový rekord (viz guinnessworldrecords.com) za nejtěžší váhu, jakou kdy zvedl zavěšený skládací telefon.
Aby Honor prokázal odolnost svého nového zařízení, uspořádal netradiční test, ve kterém byl telefon otevřen a uchycen lankem. Následně pomocí své konstrukce úspěšně zvedl těžkou lednici a k tomu ještě přidal závaží. Celková hmotnost, kterou telefon unesl, se tak vyšplhala na neuvěřitelných 104 kg.
Tento rekord má posloužit jako důkaz mimořádné pevnosti a odolnosti pantu telefonu, který Honor nazývá Super Steel Hinge. Společnost dále tvrdí, že tento pant vydrží až 500 000 složení a rozložení a že jeho pevnost v tahu dosahuje až 2300 MPa.
Zbrusu nový skládací model Honoru jsme již v redakci i podrobně testovali a celková konstrukce včetně pantu na nás zanechala veskrze dobrý dojem. Za vyzdvihnutí stojí i na poměry ohebných mobilů značná zvýšená odolnost proti prachu a vodě se stupněm krytí IP58.
Honor Magic V5
|Rozměry
|156,8 × 74,3 × 8,8 mm, 217 g
|Displej
|OLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|5 820 mAh