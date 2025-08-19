Honor Magic V5 stanovil nový rekord: Udržel 104kilogramovou lednici

mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výrobce pokusem demonstruje robustnost celého pantu telefonu
  • Deklaruje také 500 tisíc otevření a zavření mobilu

Skládací telefony jsou často vnímány jako křehká zařízení, ale Honor se rozhodl vyvrátit toto klišé velmi působivým způsobem. Jeho nejnovější ohebný model, Honor Magic V5, právě stanovil nový Guinnessův světový rekord (viz guinnessworldrecords.com) za nejtěžší váhu, jakou kdy zvedl zavěšený skládací telefon.

Honor Magic V5

Aby Honor prokázal odolnost svého nového zařízení, uspořádal netradiční test, ve kterém byl telefon otevřen a uchycen lankem. Následně pomocí své konstrukce úspěšně zvedl těžkou lednici a k tomu ještě přidal závaží. Celková hmotnost, kterou telefon unesl, se tak vyšplhala na neuvěřitelných 104 kg.

Honor Magic V5

Tento rekord má posloužit jako důkaz mimořádné pevnosti a odolnosti pantu telefonu, který Honor nazývá Super Steel Hinge. Společnost dále tvrdí, že tento pant vydrží až 500 000 složení a rozložení a že jeho pevnost v tahu dosahuje až 2300 MPa.

Recenze Honor Magic V5 – Ohebný skvost?
Zbrusu nový skládací model Honoru jsme již v redakci i podrobně testovali a celková konstrukce včetně pantu na nás zanechala veskrze dobrý dojem. Za vyzdvihnutí stojí i na poměry ohebných mobilů značná zvýšená odolnost proti prachu a vodě se stupněm krytí IP58.

Honor Magic V5

Rozměry156,8 × 74,3 × 8,8 mm, 217 g
DisplejOLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
Fotoaparát50 Mpx
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor5 820 mAh
