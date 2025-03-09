Royole FlexPai byl první telefon s ohebným displejem. Ohromí vás jeho cena i dnes?

Válka na zcela novém bitevním poli může začít
Přesně těmito slovy končilo naše (video)preview ze začátku roku 2019. Tehdy se naše redakce zúčastnila veletrhu CES v Las Vegas, kde čínská značka Royole ukazovala svůj vůbec první telefon s ohebným displejem, který představila už na podzim roku předchozího. Nebyl to jen první ohebný telefon tohoto výrobce, ale vůbec první smartphone s ohebným displejem, Royole tak vypálil rybník společnostem jako Samsung a Huawei, ale i dalším, které dnes skládací telefony nabízejí zcela běžně.
Vyzkoušeli jsme skládací telefon Royole Flexpai na CES 2019
V dobovém preview jsme si libovali, jak se společnost Royole vypořádala s ohybem displeje, který měl dle slov výrobce vydržet až 200 tisíc složení a rozložení. Šlo o moderní OLED panel s poměrem 4:3, v rozloženém režimu nabízel úhlopříčku 7,8 palce, což je standard až do dnešních dob. Zajímavé bylo, že už v té době bylo možné udržet displej v libovolné poloze. Celý smartphone byl velmi mohutný, vážil 320 gramů. Samotný kloub zařízení měl konstrukci podobnou konvertiblům Yoga od Lenova, ale zakrytý byl poměrně nevzhlednou pryží.
V našem preview jsme zmínili, že „největším oříškem bude vyřešení kloubu a celé konstrukce“. A dalo by se říci, že toto tvrzení je platné dodnes, i když v tomto ohledu ušly moderní skládací smartphony velký kus cesty. Royole FlexPai měl v rozloženém stavu tloušťku 7,6 mm, například Samsung Galaxy Z Fold7 a Honor Magic V5 nabízejí tloušťku okolo 4,2/4,1 mm, což je téměř polovina.
Prostředí Royole FlexPai bylo založené na systému Android 9 s nadstavbou Water OS. Kritizovali jsme primárně (ne)svižnost celého systému, přesto přepínání mezi režimem telefon a tablet fungovalo. Telefon zaujal také tím, že měl slot pro dvě SIM karty a pro každou z nich uměl vytvořit samostatné prostředí na každé straně displeje. Uvnitř běžel v té době nejnovější procesor Snapdragon 855, který se pojil s 8 GB RAM a 256GB paměti, nechyběl ani slot pro paměťovou kartu microSD. Baterie měla kapacitu 3 800 mAh.
Royole FlexPai se prodával za cenu okolo 30 tisíc korun, což s ohledem na dnešní ceny ohebných telefonů nepůsobí nijak „přestřeleně“. Nutno konstatovat, že Royole FlexPai nebyl telefon pro každodenní používání, což věděla i sama společnost, která na trh přišla ještě s druhou generací, tedy FlexPai 2. Společnost mimochodem zkrachovala v roce 2024, kdy podala žádost o insolvenci. O bankrotu soud rozhodl v listopadu loňského roku, protože nebyla schopna plnit své závazky.