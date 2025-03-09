mobilenet.cz na sociálních sítích

Royole FlexPai byl první telefon s ohebným displejem. Ohromí vás jeho cena i dnes?

Martin Fajmon
Royole FlexPai byl první telefon s ohebným displejem. Ohromí vás jeho cena i dnes?
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Vůbec první telefon s ohebným displejem vyrobila společnost Royole
  • Trpěl mnoha neduhy, přesto si jej výrobce cenil na 30 tisíc korun
  • Společnost v roce 2024 vyhlásila bankrot, což nakonec potvrdil i soud

Válka na zcela novém bitevním poli může začít

Přesně těmito slovy končilo naše (video)preview ze začátku roku 2019. Tehdy se naše redakce zúčastnila veletrhu CES v Las Vegas, kde čínská značka Royole ukazovala svůj vůbec první telefon s ohebným displejem, který představila už na podzim roku předchozího. Nebyl to jen první ohebný telefon tohoto výrobce, ale vůbec první smartphone s ohebným displejem, Royole tak vypálil rybník společnostem jako Samsung a Huawei, ale i dalším, které dnes skládací telefony nabízejí zcela běžně.

Vyzkoušeli jsme skládací telefon Royole Flexpai na CES 2019

V dobovém preview jsme si libovali, jak se společnost Royole vypořádala s ohybem displeje, který měl dle slov výrobce vydržet až 200 tisíc složení a rozložení. Šlo o moderní OLED panel s poměrem 4:3, v rozloženém režimu nabízel úhlopříčku 7,8 palce, což je standard až do dnešních dob. Zajímavé bylo, že už v té době bylo možné udržet displej v libovolné poloze. Celý smartphone byl velmi mohutný, vážil 320 gramů. Samotný kloub zařízení měl konstrukci podobnou konvertiblům Yoga od Lenova, ale zakrytý byl poměrně nevzhlednou pryží.

Royole FlexpaiRoyole FlexpaiRoyole FlexpaiRoyole FlexpaiRoyole FlexpaiRoyole FlexpaiRoyole Flexpai
Royole Flexpai
Royole Flexpai
Royole Flexpai
Royole Flexpai
Royole Flexpai
Royole Flexpai
Royole Flexpai
Na celou obrazovku
Royole FlexPai na veletrhu CES 2019

V našem preview jsme zmínili, že „největším oříškem bude vyřešení kloubu a celé konstrukce“. A dalo by se říci, že toto tvrzení je platné dodnes, i když v tomto ohledu ušly moderní skládací smartphony velký kus cesty. Royole FlexPai měl v rozloženém stavu tloušťku 7,6 mm, například Samsung Galaxy Z Fold7 a Honor Magic V5 nabízejí tloušťku okolo 4,2/4,1 mm, což je téměř polovina.

Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – Zpátky nejtenčí, opět nejlepší
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy Z Fold7 – Zpátky nejtenčí, opět nejlepší

Prostředí Royole FlexPai bylo založené na systému Android 9 s nadstavbou Water OS. Kritizovali jsme primárně (ne)svižnost celého systému, přesto přepínání mezi režimem telefon a tablet fungovalo. Telefon zaujal také tím, že měl slot pro dvě SIM karty a pro každou z nich uměl vytvořit samostatné prostředí na každé straně displeje. Uvnitř běžel v té době nejnovější procesor Snapdragon 855, který se pojil s 8 GB RAM a 256GB paměti, nechyběl ani slot pro paměťovou kartu microSD. Baterie měla kapacitu 3 800 mAh.

Recenze Honor Magic V5 – Ohebný skvost?
Přečtěte si také

Recenze Honor Magic V5 – Ohebný skvost?

Royole FlexPai se prodával za cenu okolo 30 tisíc korun, což s ohledem na dnešní ceny ohebných telefonů nepůsobí nijak „přestřeleně“. Nutno konstatovat, že Royole FlexPai nebyl telefon pro každodenní používání, což věděla i sama společnost, která na trh přišla ještě s druhou generací, tedy FlexPai 2. Společnost mimochodem zkrachovala v roce 2024, kdy podala žádost o insolvenci. O bankrotu soud rozhodl v listopadu loňského roku, protože nebyla schopna plnit své závazky.

, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze