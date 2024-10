Míří Pixel 9 Pro Fold do Česka? Oficiální eshop Googlu naznačuje možný příchod

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V rámci představení řady Pixelů 9 jsme se dočkali také uvedení nové (v pořadí druhé) generace ohebného telefonu tohoto výrobce. Google se tentokrát rozhodl sjednotit název své skládačky s ostatními Pixely, a tak se nově jedná o „Pixel 9 Pro Fold“, nikoliv například Google Pixel Fold 2. Na české a slovenské zákazníky však čekalo jedno nepříjemné zjištění – novinka se u nás prodávat nebude.

Google Pixel 9 Pro Fold – první dojmy

Toto omezení dostupnosti se přitom netýká pouze našeho trhu, ale také několika dalších. O důvodech můžeme pouze spekulovat. Teoreticky by se mohlo jednat o nedostatek důvěry Googlu v český trh, respektive o malý zájem ze strany zákazníků. S ohledem na náklady spojené s propagací novinky u nás, servisem a dalšími položkami, by se pak uvedení v ČR nemuselo vyplatit, i když zde tento byznys evidentně funguje Samsungu a nově se do tohoto segmentu velkých skládaček à la tablet pustil také Honor. Dalším důvodem může být například omezené množství těchto smartphonů, které si tak Google „šetří“ pro lukrativnější trhy, třebaže by je jinak i u nás rád nabízel. Ať tak či tak, Google Pixel 9 Pro Fold v ČR zkrátka oficiálně dostupný není, ačkoliv jej v několika málo českých e-shopech můžete pořídit za cenu okolo 50 tisíc Kč (pochopitelně se však jedná o neoficiální dovoz ze zahraničí).

Návštěva českého Google Storu, tedy oficiálního e-shopu, každopádně odhalila zajímavou položku. Během procházení nabídkou jsme totiž zjistili, že Google má ve svém obchodě zalistované ochranné pouzdro právě pro Pixel 9 Pro Fold. Po kliknutí na tento odkaz se však dostanete pouze zpět na domovskou stránku Google Storu, tedy alespoň v době zjištění (16. října 2024 okolo třetí hodiny odpolední). Přesto by se mohlo jednat o indicii vypovídající o možném příchodu tohoto modelu i k nám. Pokud jste spíše pesimisté, může být přítomnost pouzdra pro Pixel 9 Pro Fold na oficiálním českém e-shopu pouze „šotkem“, tedy špatně zalistovaným produktem, neboť má Google Store identickou podobu pro různé trhy a přítomnost různých produktů se tak mění na základě geolokace návštěvníka, případně nastavení e-shopu.

Do komentářů nám můžete napsat, zda byste o Pixel 9 Pro Fold na českém trhu stáli. Dodejme, že v sousedním Německu zájemce vyjde na 1 899 eur v základním provedení s 256GB úložištěm, tj. v přepočtu zhruba 48 tisíc korun.