Sluchátka s vlastním logem má O2 v nabídce už zhruba 5 let. Vždy však šlo o sluchátka do uší, ať už ve formě pecek nebo špuntů. Letošní rok přinesl překvapení v podobě modelu O2 Pods Ultra, což jsou hlavová sluchátka s velice příznivou cenou. Ta se může dostat i pod hranici tisíce korun, což za model s dlouhou výdrží, komplexním balením či funkcí ANC nezní vůbec špatně.
Technické parametry O2 Pods Ultra
|Hmotnost
|262 gramů
|Výdrž bez ANC
|až 55 hodin
|Možnost vypnutí ANC
|ano
|Uživatelsky vyměnitelná baterie
|ne
|Konektivita
|Bluetooth 5.4
|Bezdrátové nabíjení
|ne
|Obsah balení
|sluchátka, cestovní pouzdro, nabíjecí USB kabel, 3,5m jack
|Barevné varianty
|černá, bílá
|Cena
|1 499 Kč (999 Kč ve slevě)
Obsah balení: nic nechybí
V prodejním balení vás čeká jedno milé překvapení, kterým je praktické cestovní pouzdro. To u cenově dostupnějších hlavových sluchátek rozhodně nebývá samozřejmostí. Kromě něj a sluchátek se dočkáte nabíjecího USB kabelu a pak kabelu s 3,5mm jackem pro připojení přes kabel.
- vše potřebné připraveno
Konstrukční zpracování: obyčejné, ale praktické
Sluchátka vás vzhledem nijak zásadně neoslní. Originalita šla stranou, v podstatě si je můžete splést s různými obdobnými modely. Že jde o O2 Pods Ultra však přeci jen bezpečně poznáte díky tomu, že je to nenápadně napsáno z vnější strany levé mušle. Konstrukce sluchátek je samozřejmě plastová a působí spíše obyčejnějším dojmem. Přesto se dostalo na skládací mechanismus, který usnadňuje přenášení. Během testování se z těla sluchátek neozývalo žádné vrzání či jiné nežádoucí zvuky.
Na hlavě drží sluchátka pohodlně, za což vděčí i hmotnosti 262 g. O alespoň základní komfort se stará měkčený hlavový most, který je ze strany přiléhající k hlavě potažen umělou kůží. Ta je rovněž na náušnicích. Působí však vcelku lacině a je otázkou, jak dlouho vydrží. Osobní zkušenost z levnějších hlavových sluchátek mi říká, že zhruba za dva roky se umělá kůže začne drolit, avšak prozatím je vše v pořádku.
Veškeré prvky pak najdete na pravém náušníku, jde o konektory či trojici tlačítek, se kterými zvládnete vše podstatné, co sluchátka umí. O2 nezmiňuje zvýšenou odolnost, takže je potřeba si dát pozor například venku při intenzivnějším dešti – pár kapek se ale samozřejmě obávat nemusíte.
- praktická konstrukce
- obyčejnější vzhled
Zvuk a ovládání: příjemná překvapení
Veškeré ovládací prvky jsou přímo na těle pravého náušníku. Výrobce vsadil na klasická fyzická tlačítka pro jistý stisk. Základem je multifunkční tlačítko, kterým se spouští/pozastavuje přehrávání, přijímají hovory nebo spouští hlasový asistent. Vedle něj jsou pak vyhrazená tlačítka pro změnu hlasitosti a přeskakování skladeb. Samostatný spínač má i aktivní potlačení hluku, což umožňuje bleskově přepínat mezi jednotlivými zvukovými režimy. Velkou výhodou v této cenové kategorii je i podporovaná technologie Bluetooth 5.4 s možností připojení dvou zařízení, takže sluchátka zvládají současné spárování například s mobilním telefonem i notebookem a plynule mezi nimi přecházejí.
Vzhledem k velmi nízké pořizovací ceně nabízí sluchátka překvapivě kultivovaný a příjemný přednes. Zvukový profil je vyladěn pro širokou veřejnost – nechybí dostatečně výrazná basová složka, která ale zbytečně nepřehlušuje středy a výšky. Pro běžný poslech hudby na cestách, sledování videí či poslech podcastů poskytují dostačující dynamiku a čistotu. Podrobnější nastavení je však zapovězeno, neboť sluchátka postrádají doprovodnou aplikaci. Velmi praktickým detailem je každopádně přítomnost 3,5mm audio konektoru přímo na mušli. Díky přibalenému kabelu lze tak sluchátka používat i jako kabelová, což oceníte při vybité baterii nebo při připojení ke starším zařízením či v letadle.
Velkým lákadlem sluchátek O2 Pods Ultra je funkce aktivního potlačení okolního hluku (ANC). Ta dokáže efektivně odfiltrovat zejména monotónní hluky nízkých frekvencí, jako je hukot motoru v městské hromadné dopravě nebo šum v kanceláři. K dispozici je také takzvaný režim propustnosti (transparentní mód), který naopak pomocí mikrofonů propouští zvuky z okolí do reproduktorů. Můžete tak bezpečně reagovat na provoz při chůzi po městě nebo rozhovor s lidmi, aniž byste museli sluchátka sundávat z hlavy.
- obstojný režim ANC
- příjemně vyvážené zvukové podání
Baterie: desítky hodin
O napájení se stará vestavěný akumulátor s kapacitou 500 mAh, který sluchátkům poskytuje nadstandardní výdrž. Bez aktivního potlačení hluku zvládne zařízení dle výrobce hrát až 55 hodin na nabití, zatímco při trvale zapnutém ANC se provozní doba zkrátí na stále velmi solidních přibližně 37 hodin. Při běžném používání bez ANC jsme se skutečně dostali přes 50 hodin. Při běžném denním v používání délce pár hodin tak sluchátka vyžadují připojení k nabíječce klidně až po několika týdnech. Samotné dobití probíhá skrze USB-C.
- velmi dobrá výdrž
- USB-C
Zhodnocení: stvořena pro nenáročné
O2 Pods Ultra dokázala během testování velmi příjemně překvapit. Konstrukce je čistě účelová, ale plně funkční. Překvapí solidní kvalita zvuku společně s dlouhou výdrží, což u bezdrátových sluchátek oceníte nejvíce. Dobře funguje režim aktivního potlačení okolního hluku, stejně jako transparentní mód, kdy sluchátka není nutné neustále sundávat z hlavy, pokud potřebujete s někým prohodit několik vět. Chválíme pak za praktické cestovní pouzdro, díky kterému se zvyšuje šance, že sluchátka zůstanou mnohem déle jako nová. Standardní cena je 1 499 Kč, což je trošku hraniční, avšak pokud máte u O2 jakoukoliv službu, rázem získáte slevu ve výši 500 Kč. Za 999 Kč už Pods Ultra dávají jasný smysl a pokud nejste vyloženě nároční a hledáte cenově dostupná hlavová sluchátka, můžeme je rozhodně doporučit.
Konkurence
Konkurencí mohou být nová sluchátka Philips TAH4000, která se chlubí ještě lepší výdrží na nabití a nižší cenou. Na druhou stranu v balení nemají pouzdro.
Za podobnou cenu pak můžete mít sluchátka JBL Tune 530BT s delší výdrží, modernější konektivitou a doprovodnou aplikací. Opět však nejsou dodávána s praktickým cestovním pouzdrem.
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz