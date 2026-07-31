Nothing co nevidět uvede svá první otevřená bezdrátová sluchátka

Značku Nothing netřeba dlouho představovat, neboť je v současnosti jedním z „nejhlasitějších“ hráčů na trhu s telefony i wearables. Výrazný design produktů i promyšlené marketingové aktivity náležitě doplňují také zajímavé produkty, do jejichž nabídky nově přibudou také sluchátka Nothing Clip Pro. Ačkoliv se britské značce povedlo tato sluchátka úspěšně ochránit před nejrůznějšími úniky (s výjimkou těch vlastních), zřejmě se máme na co těšit. Jednat se má totiž o první otevřená bezdrátová sluchátka, která by tak mohla být ideální volbou například pro sportovce či obecně všechny uživatele, kteří nemají rádi mít jakýkoliv typ sluchátek „nacpaný“ v uších. Jedno je jisté, sluchátka budou nepochybně designově zajímavá, jak ostatně napovídá i oficiální vizuální teaser, a datum jejich představení bylo oficiálně stanoveno na úterý 4. srpna 2026 15:00.
Tehdy se sluchátka objeví také na oficiálních stránkách výrobce nothing.tech, kde najdeme další informace a detaily.