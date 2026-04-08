CMF předvádí otevřená sluchátka Clip Pro. Slibují celodenní pohodlí

CMF uvedl na trh svůj první model s takzvaným otevřeným designem nazvaný CMF Clip Pro. Sluchátka se nesunou přímo do uší, ale upevňují se na ucho pomocí pružného můstku z titanového drátu s tříbodovým systémem uchycení. Konstrukce je navržena tak, aby rovnoměrně rozkládala tlak a umožnila celodenní nošení bez nepříjemného tlaku. Každé sluchátko váží 5,9 gramu. Hlavní výhodou tohoto řešení je zachování přirozeného přehledu o zvucích z okolí.
O zvukovou stránku se starají 10,8mm dynamické měniče s duálním magnetem. K dispozici je certifikace Hi-Res Audio s podporou kodeku LDAC (vedle standardních AAC a SBC). Ztrátu nižších frekvencí, která u otevřené konstrukce přirozeně nastává, kompenzuje softwarový algoritmický systém Ultra Bass. Pro zamezení úniku zvuku do blízkého okolí vyvinul výrobce technologii Sound Seal, jež upravuje střední a vysoké frekvence a kterou lze nastavit v obslužné aplikaci Nothing X.
Vzhledově sluchátka navazují na předchozí počiny značky. Unikátním prvkem je otočný ovladač Smart Dial zabudovaný přímo v nabíjecím pouzdře, který slouží k úpravě hlasitosti, ovládání přehrávání či párování bez nutnosti vytahovat telefon. Samotná sluchátka jsou pak osazena klasickými fyzickými tlačítky. Pro telefonní hovory je připravena čtveřice HD mikrofonů doplněná o snímač VPU a odrušení okolního šumu.
Výdrž na jedno nabití dosahuje 10 hodin, s kapacitou v pouzdře se celková doba provozu šplhá na 32,5 hodiny. Po deseti minutách v nabíječce nabídnou sluchátka až 4 hodiny poslechu. Ve výbavě nechybí konektivita Bluetooth 5.4 s možností připojení ke dvěma zařízením současně (Dual Device), rychlé párování Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair nebo krytí IP54 zaručující odolnost vůči stříkající vodě a prachu.
CMF Clip Pro se bude prodávat ve tmavě šedé, světle šedé a korálové barvě. Globální předobjednávky startují 1. září s oficiálním začátkem prodeje 7. září. Stanovená cena pro evropský trh činí 79,95 eur, ta česká ještě oznámena nebyla. Prostým přepočtem se však dopracujeme k částce kolem 2 tisíc korun.