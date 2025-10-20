Zaostřeno na běh a cyklistiku: Huawei Watch GT 6 Pro Titanium v akci

Řada hodinek Huawei GT od začátku míří především na příznivce sportovních aktivit, a postupem let se z této série vyvinula do velké míry velmi schopná náhrada za různé specializované sportovní gadgety. Přesto si zachovala klasický „hodinkový“ design i oblíbené vlastnosti, jako je dlouhá výdrž na nabití či použití luxusních materiálů. To platí dvojnásob pro Huawei Watch GT 6 Pro Titanium – pomyslný vrchol v rámci dané série, o jehož prémiovém, ale také praktickém zpracování jsme se rozepsali v separátním článku.
Hodinky jsme však také vyzkoušeli v rámci sportovních aktivit. Zřejmě nejpřirozenějším pohybem pro člověka je chůze a i u ní se můžete v rámci povedené aplikace Huawei Health dozvědět relativně mnoho informací, a to včetně VO2Max či možnosti sledovat obnovu tepové frekvence, což může být při svižnějších procházkách také zajímavý údaj. Nejvíce zajímavá však v rámci chůze pro někoho může být přesnost GPS, na kterou se ihned podívám detailněji.
Ačkoliv nemůžeme mávat statistikami výrobců chytrých hodinek, řekli bychom, že hned po chůzi je nejběžnější sportovní aktivitou měřenou na tento typ wearables běh. Huawei se běžeckému sportu věnuje již pěknou řádku let a vylepšuje monitoring naměřených hodnot. Ostatně, k vylepšování sportovního monitoringu je dedikováno speciální centrum ve Finsku, které jsem mohl navštívit, a na tvorbě dat se podíleli například i paralympionici.
Detailní informace ze zápěstí na dosah ruky
V rámci charitativního běhu v pražské Oboře Hvězda jsem mohl spolehlivost GPS vyzkoušet nejlépe, neboť jsou některé úseky trasy pod relativně hustým stromovím, a GPS to tak nemá úplně jednoduché. Výsledek však nezklamal a trasa byla naměřena velmi dobře navzdory obtížným podmínkám. Dále mě kromě dalších parametrů (viz screenshoty) zaujaly informace o délce kontaktu nohy se zemí, vertikální oscilaci a také vyvážení neboli to, jak došlapujete na pravou/levou nohu.
I v tomto případě samozřejmě můžete sledovat také VO2Max a porovnávat si, jak jste na tom ve srovnání s osobami stejného pohlaví a věkové skupiny, ale také mít například pod dohledem aerobní tréninkový stres či anaerobní tréninkový stres a doporučenou dobu zotavení. Vše je k dispozici přehledně v aplikaci Huawei Health, kde je možné grafy také podrobněji prozkoumat zobrazením na šířku.
Velký důraz kladl výrobce také na oblast cyklistiky, kde nejenže oceníte přesnou GPS, ale nově také měření výkonu. Namísto wattmetru si tak můžete nechat změřit virtuální výkon skrze hodinky (FTP). I tento údaj lze následně sledovat v grafu, který si můžete upravovat a vidět, jak se v něm prolíná tepová frekvence, rychlost, výška či již zmíněný virtuální výkon. Z výše uvedeného lze tak konstatovat, že sportovní monitoring u hodinek Huawei se posouvá neustále vpřed a vy se již brzy můžete těšit na podrobnou recenzi.
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
|Konstrukce
|45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové