Zakladatel firmy Pebble chce vrátit do hry hodinky s e-inkem

Fotografie: Pebble

Zobrazovacích technologií pro mobilní zařízení je celá řada. Vše můžeme zjednodušit na to, že klasické LCD a jejich varianty pomalu vytlačují displeje typu AMOLED, které jsou nejen stále levnější, ale také mají lepší a lepší parametry, hlavně pak energetickou efektivitu. Při tomto soutěžení a srovnávání se zapomíná na to, že zde v pozadí existuje jedna technologie známá jako e-ink nebo elektronický inkoust, která je pro hodinky jako dělaná.

O tom se ve svém příspěvku na blogu rozepisuje Eric Migicovsky, který pracoval ve společnosti Pebble od roku 2008 na tvorbě nových produktů. Mezi jím zmiňované výhody e-inku podle něj patří:

Stále zapnutá obrazovka – je spíše reflexní než emisní. Je dobře čitelná na slunci. Snadno čitelná pohledem. Nerozptyluje pozornost ostatních jako svítící zápěstí.

– je spíše reflexní než emisní. Je dobře čitelná na slunci. Snadno čitelná pohledem. Nerozptyluje pozornost ostatních jako svítící zápěstí. Dlouhá výdrž baterie – o jednu věc méně k nabíjení. Je příjemné nepotřebovat na cestách další kabely.

– o jednu věc méně k nabíjení. Je příjemné nepotřebovat na cestách další kabely. Jednoduché a krásné uživatelské prostředí se základními funkcemi, které pravidelně používáte – čas, oznámení, ovládání hudby, budíky, počasí, kalendář, sledování spánku/kroků.

A proč o tom všem Eric píše? Společnost Google, vlastník společnosti Fitbit, která koupila jeho duševní vlastnictví, se rozhodla otevřít zdrojový kód systému PebbleOS a ten je nyní k dispozici online.

S ohledem na tuto skutečnost sestavuje tehdejší zakladatel malý tým, který se zaměřuje na vývoj udržitelného řešení. S ním chce pokračovat v navrhování vzrušujících gadgetů při zachování stejných specifikací a funkcí spolu se zavedením některých příjemných nových možností.

Sám si je ale dobře vědom toho, jak dlouhá a strastiplná cesta může být od prvního nápadu až k hotovým hodinkám. Na vývoji systému PebbleOS pracovaly desítky inženýrů více než 4 roky. Zopakovat to pro nový hardware by trvalo dlouho. Proto Eric zkouší nový přístup: pokouší se do celé věci zatáhnout lidi z Googlu, kteří pracovali nebo pracují na věcech kolem FitBitu, další firmy na nositelnosti, která skončila v područí softwarového giganta.

Přesto to všechno bude jeho cesta dlouhá, namáhavá a bez příslibu výsledku. Musí sehnat lidi, investory a celé to dotáhnout do konce, což může trvat i roky. Pro kontext dodejme, že tentýž Eric Miginovski vedl před třemi lety podobnou kampaň za návrat kompaktních chytrých telefonů, avšak dosud bez jasného výsledku.