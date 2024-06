Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz





Ve druhé části našeho výběru chytrých hodinek jsme se zaměřili na kategorii s cenou do 10 000 Kč. Jedná se zpravidla již o skvěle vybavené chytré hodinky, u kterých nemusíte řešit výraznější kompromisy ve výbavě. Důraz byste měli rozhodně klást na propracovaný operační systém, který umožňuje nejen instalovat nové aplikace, ale rovněž plně reagovat na příchozí notifikace. Samozřejmostí je podpora GPS, kvalitní AMOLED displeje či pokročilé měření různých aktivit a zdravotních funkcí. Vzácností nebývá NFC a možnost hodinkami bezkontaktně platit. Lze tak říci, že v této kategorii jsou už takřka prémiové hodinky či například nepatrně starší modely, které již stihly zlevnit.

Vybíráme nejlepší chytré hodinky do 10 000 Kč!

Apple Watch Series 9

Apple u Series 9 zapracoval na ovládání, kdy vzal v potaz i to, že někdy nemáte k dispozici druhou ruku. Proto připravil nové gesto Double Tap. Dáte proti sobě palec a ukazováček a dvakrát klepnete. Vybrat si můžete ze dvou variant: dámské 41mm a větší 45mm. Displej nabídne jas až 2 000 nitů. Samozřejmostí je profesionální měření zdravotních funkcí, dokonce i včetně měsíčního cyklu.

Samozřejmostí je vysoce kvalitní displej a prostředí, které Apple perfektně uzpůsobil velikosti displeje a ovládá se velice pohodlně. Ačkoliv se Watch Series 9 nechlubí příliš dlouhou výdrží, podporují alespoň svižné nabíjení a dostalo i na podporu bezdrátového nabíjení. Samozřejmostí je možnost hodinkami bezkontaktně platit skrze NFC.

Výtky se u Apple Watch Series 9 hledají jen obtížně. Smířit se musíte kromě zmíněné výdrže jen s tím, že vypadají vlastně stejně jako starší kousky. Taktéž logicky platí, že je spárujete jen s iPhony. V tuto chvíli pořídíte do hranice 10 tisíc korun menší 41mm verzi. Větší stojí lehce nad hranicí 10 tisíc korun.

Amazfit Balance

Mezi pomyslnou smetánku se dostává i značka Amazfit, zejména se současným modelem Balance. Vzhledově velmi elegantní hodinky lákají na prémiové zpracování, kvalitní AMOLED displej či prostředí, které snadno ovládnete třeba i otočnou korunkou. Zvládají telefonovat a reagovat na notifikace, avšak klasický text na nich nevytvoříte. Počítat ale rozhodně můžete s instalací dodatečných aplikací, kterými možnostmi hodinek přeci jen rozšíříte.

Hodinky v sobě mají i čip NFC a podporují bezkontaktní placení. Bohužel ne se všemi kartami, v současné době je využitelná jen karta Curve. To je pro běžného uživatele přeci jen docela omezující. Výtka míří také k základnímu textilnímu řemínku. Nevypadá zle, ale kožený by byl hezčí. Samozřejmě si jej lze ale dokoupit.

Jisté nedostatky Amazfit Balance může vyvážit příznivější cena, která se pohybuje kolem 5,5 tisíc korun, což z modelu Balance dělá zajímavou nabídku pro náročnější uživatele, kteří však hledí i na cenu.

Mobvoi TicWatch Pro 5

Slyšeli jste o značce Mobvoi? Možná ne, ale vězte, že jde o výrobce, který produkuje kvalitní chytré hodinky, například současný model TicWatch Pro 5, který se chlubí nejen moderním procesorem, který je výkonný a úsporný, ale i systémem Wear OS od Googlu, díky němuž máte k dispozici širokou paletu funkcí. Od možnosti instalovat nové aplikace přes kompletní možnosti reakcí na notifikace až po bezkontaktní platby.

Poctivé zpracování podtrhuje například odolnost do 5 ATM a vojenský standard MIL STD-810 H, díky kterému by hodinky měly přežít i pády či extrémní teploty. Radost vám udělá kruhový AMOLED displej s jemným rozlišením. Výdrž by se měla běžně pohybovat kolem 2 až 3 dnů a plusové body Mobvoi sbírá za rychlé nabíjení, kdy třeba pouhý 15minutový pobyt na nabíječce zajistí výdrž na celý den.

S ohledem na příznivou cenu lehce nad hranicí 7 tisíc korun jistě hodinkám odpustíte i to, že je lze spárovat pouze s Androidem.

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6 Classic jsou ještě nadále nejvybavenějšími chytrými hodinkami Samsung. Galaxy Watch6 Classic se nabízí ve dvou velikostech: 43 a 47 mm, s nimiž se pojí 1,3", respektive 1,5" displeje. Ty jsou typu Super AMOLED a chlubí se jemným rozlišením. O ochranu displeje se stará odolné safírové sklo stejně jako u předchozí generace. Samotná luneta má příjemný zdvih a její otáčení doprovází tradiční odezva.

Zachována zůstala zvýšená odolnost proti vodě a prachu IP68, dále Wear OS či možnosti bezkontaktního placení. Pochopitelně je k dispozici i možnost analýzy tělesné skladby, monitoring různých sportovních aktivit či zkoumání zdraví srdce. Hodinky umí nově upozornit také na nepravidelný srdeční rytmus, zvládnou změřit krevní tlak (po kalibraci s klasickým tlakoměrem) a umí zavolat v případě nouze o pomoc.

Nasazen je výkonný procesor Exynos W930 a díky příjemnému poklesu ceny seženete za 8,5 tisíc korun i verzi s podporou LTE. S hodinkami pak můžete fungovat vlastně separátně i bez mobilního telefonu.