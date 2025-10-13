Základ pro všechny: nový Honor X5c Plus pořídíte již za 2,5 tisíce korun

Honor obohacuje nabídku na českém trhu o novinku X5c Plus mířící do zcela nejnižší kategorie chytrých telefonů. Nový model je tak určen například menším dětem nebo zcela nenáročným uživatelům, kteří potřebují nový mobil a ocení možnosti některých aplikací pro internet, komunikaci či banku.
Telefon může potěšit líbivým vzhledem s malou tloušťkou pod hranicí 7,9 milimetrů a hmotností jen 186 gramů, což jsou dnes velice příjemné hodnoty. Čelní straně dominuje 6,74" IPS displej, avšak jen s HD+ rozlišením. Dostalo se na 90Hz obnovovací frekvenci a maximální jas panelu činí 450 nitů. V daném segmentu jde o zcela obvyklé hodnoty.
Pohon mobilu dostal na starost již postarší procesor MediaTek Helio G81 společně se 4GB operační pamětí. Pro základní používání by však toto duo mělo postačovat. V případě interní paměti lze volit mezi 64GB verzí a 128GB variantou. Naštěstí nechybí slot pro paměťovou kartu.
Na zádech má mobil dva fotoaparáty, hlavní 50megapixelový snímač a jeden pomocný objektiv, který ani výrobce nijak blíže nespecifikuje. Na čelní straně, ve výřezu displeje, je pak základní čelní kamerka s 5megapixelovým rozlišením. Velmi dobře to vypadá s výdrží, kterou zajistí baterie se slušnou kapacitou 5 260 mAh. Honor navíc slibuje, že i po 1 000 nabíjecích cyklech by kondice baterie neměla klesnout pod 80 %.
Nový Honor X5c Plus se na českém trhu objeví od 15. října v černém a modré provedení. Verze s 64GB interní pamětí bude startovat na ceně 2 499 Kč, zatímco varianta se 128GB interní pamětí vyjde na 2 999 Kč.
Technické parametry Honor X5c PlusKompletní specifikace
|Konstrukce
|167 × 77 × 7,9 mm, 186 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 6,74" (1 600 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Helio G81, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 260 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|říjen 2025, 2 999 Kč
Honot místo Honor.
Načíst všechny komentářePřidat názor