Sony Xperia 1 VII v akci: posuďte, jak fotí (nejen) nový ultraširokoúhlý objektiv

Sony jde již několik let proti proudu, co se trendů v oblasti mobilní fotografie týče, přesto můžeme namátkou vnímat, že i tento tradiční japonský výrobce se začíná postupně „podvolovat“ tomu, co víceméně většina uživatelů vyžaduje: smartphone, u něhož není nutné obsluhovat několik separátních aplikací pro pořízení snímku či videa a kde vše funguje příkladně i na pouhou automatiku. Sony Xperia 1 VII je v tomto ohledu zcela „normální“ – v zařízení najdete sjednocenou aplikaci Fotoaparát, skrze kterou obstaráte běžné focení i natáčení videí, přičemž tato aplikace navíc obsahuje dedikovaný režim Profi (a to pro fotografie i video), kde si můžete do sytosti vyhrát s detailním nastavením (viz přiložené screenshoty).
Oproti přístupu z minulých let, kdy byly Xperie vybaveny hned několika roztříštěnými aplikacemi, se nepochybně jedná o uživatelsky přívětivější řešení, přičemž vyznavači pokročilých možností si i tak přijdou na své. Dodejme, že tuto změnu naštěstí přinesla již předešlá generace.
Sony Xperia 1 VII nicméně zůstává i nadále unikátní například tím, že dovoluje fotit v poměru stran 3:2, stejně tak je vskutku zajímavá samotná sestava snímačů. Primární 52Mpx senzor je i tentokrát typu 1/1,35" Sony IMX888 s využitelným rozlišením 48 Mpx. Sony i nadále využívá 12Mpx variabilní teleobjektiv s rozsahem ohniskové vzdálenosti 85 až 170 mm (velikost 1/3,5") a konečně také zbrusu nový ultraširokoúhlý objektiv s 50Mpx rozlišením (využitelné je 48Mpx rozlišení) a vskutku výrazně větší 1/1,56". Detailní parametry naleznete v přiložené tabulce.
|Primární senzor
|Variabilní teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|12 Mpx
|48 Mpx
|12 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.9
|f/2.3 až f/3.5
|f/2.0
|f/2.0
|Označení snímače
|Sony IMX 888
|Sony IMX 650
|Sony IMX 906
|Sony IMX 663
|Velikost snímače
|1/1,35"
|1/3,5"
|1/1,56"
|1/2,9"
|Velikost pixelů
|2,24 µm
|1,0 µm
|2,0 µm
|1,22 µm
|Ohnisková délka
|24 mm
|85 až 170 mm
|16 mm
|24 mm
|Stabilizace
|optická stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Rozsah objektivu
|84°
|28/15°
|104°
|83°
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|Dual Pixel PDAF
|Fixní
Sony Xperii 1 VII jsme vyzkoušeli v různých světelných podmínkách: kromě klasických denních snímků si tak můžete prohlédnout noční záběry, ale také se podívat, jak si novinka vedle při pořizování portrétů či selfie. Brzy se můžete těšit na podrobnou recenzi včetně našeho hodnocení fotoschopností Xperie 1 VII a další obsah.
Sony Xperia 1 VII
|Rozměry
|162 × 74 × 8,2 mm, 197 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
Jinak co se týká videa tak má opravdu luxusní stabilizaci obrazu, jednak díky 52Mpx senzor, kdy tam je ta 4Mpx rezerva. A jednak díky funkci Powerful video stabilization, dokáže to video fakt luxusně stabilizovat, kdy i v běhu se obraz nehoupe. Je to na úrovni iPhonu, který má sensor shift. Google a Samsung by se mohli jít učit.
