mobilenet.cz na sociálních sítích

Sony Xperia 1 VII v akci: posuďte, jak fotí (nejen) nový ultraširokoúhlý objektiv

Ioannis Papadopoulos
7
Sony Xperia 1 VII v akci: posuďte, jak fotí (nejen) nový ultraširokoúhlý objektiv
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výrobce nasadil hned dva snímače s vyšším rozlišením, než jaké reálně využívá
  • Zásadní novinkou je mezigeneračně značně vylepšený ultraširokoúhlý objektiv
  • Níže si můžete prohlédnout velké množství záběru ve zhoršených světelných podmínkách, ale také denní snímky a portréty

Sony jde již několik let proti proudu, co se trendů v oblasti mobilní fotografie týče, přesto můžeme namátkou vnímat, že i tento tradiční japonský výrobce se začíná postupně „podvolovat“ tomu, co víceméně většina uživatelů vyžaduje: smartphone, u něhož není nutné obsluhovat několik separátních aplikací pro pořízení snímku či videa a kde vše funguje příkladně i na pouhou automatiku. Sony Xperia 1 VII je v tomto ohledu zcela „normální“ – v zařízení najdete sjednocenou aplikaci Fotoaparát, skrze kterou obstaráte běžné focení i natáčení videí, přičemž tato aplikace navíc obsahuje dedikovaný režim Profi (a to pro fotografie i video), kde si můžete do sytosti vyhrát s detailním nastavením (viz přiložené screenshoty).

Sony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VII

Oproti přístupu z minulých let, kdy byly Xperie vybaveny hned několika roztříštěnými aplikacemi, se nepochybně jedná o uživatelsky přívětivější řešení, přičemž vyznavači pokročilých možností si i tak přijdou na své. Dodejme, že tuto změnu naštěstí přinesla již předešlá generace.

Zakázané ovoce nejlíp chutná: testujeme Sony Xperii 1 VII, ale v ČR si ji nekoupíte
Přečtěte si také

Zakázané ovoce nejlíp chutná: testujeme Sony Xperii 1 VII, ale v ČR si ji nekoupíte

Sony Xperia 1 VII nicméně zůstává i nadále unikátní například tím, že dovoluje fotit v poměru stran 3:2, stejně tak je vskutku zajímavá samotná sestava snímačů. Primární 52Mpx senzor je i tentokrát typu 1/1,35" Sony IMX888 s využitelným rozlišením 48 Mpx. Sony i nadále využívá 12Mpx variabilní teleobjektiv s rozsahem ohniskové vzdálenosti 85 až 170 mm (velikost 1/3,5") a konečně také zbrusu nový ultraširokoúhlý objektiv s 50Mpx rozlišením (využitelné je 48Mpx rozlišení) a vskutku výrazně větší 1/1,56". Detailní parametry naleznete v přiložené tabulce.

Primární senzor Variabilní teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 48 Mpx 12 Mpx
Světelnost objektivu f/1.9 f/2.3 až f/3.5 f/2.0 f/2.0
Označení snímače Sony IMX 888 Sony IMX 650 Sony IMX 906 Sony IMX 663
Velikost snímače 1/1,35" 1/3,5" 1/1,56" 1/2,9"
Velikost pixelů 2,24 µm 1,0 µm 2,0 µm 1,22 µm
Ohnisková délka 24 mm 85 až 170 mm 16 mm 24 mm
Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Rozsah objektivu 84° 28/15° 104° 83°
Ostření Dual Pixel PDAF PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Sony Xperii 1 VII jsme vyzkoušeli v různých světelných podmínkách: kromě klasických denních snímků si tak můžete prohlédnout noční záběry, ale také se podívat, jak si novinka vedle při pořizování portrétů či selfie. Brzy se můžete těšit na podrobnou recenzi včetně našeho hodnocení fotoschopností Xperie 1 VII a další obsah.

Sony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Na celou obrazovku
Snímky pořízené ve zhoršených světelných podmínkách
Sony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Na celou obrazovku
Selfie a portréty
Sony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VIISony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII
Na celou obrazovku
Sony Xperia 1 VIIPřejít do katalogu

Sony Xperia 1 VII

Rozměry162 × 74 × 8,2 mm, 197 g
DisplejOLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
Akumulátor5 000 mAh
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Mara Studna
Mara Studna
Vždy to dokázalo SONY podat v Této špičkové kvalitě,ta stabilzace tak kvalitní nikdo nenabízí.TechArena uvedlo,že SONY opět začlo uvažovat,že Nová I VIII by opět byla v nabídce globální verze a pokud Ano,jdu do Ní ale????Snad se zázraky Dějí,uvidíme.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
David Rajtr
David Rajtr
Sony docela zamakalo na foťácích. Ještě by to chtělo vylepšit teleobjektiv, kvůli tomu furt nemám potřebu měnit za 1 IV. Dokážu si představit že by tam narvali i 1/1.95 Lytia 600 senzor. Ale ikdyby tam dali 1/2.55 tak by to bylo lepší než teď. Ten teleobjektiv je dneska už hodně slabý a senzor zastaralý.
Jinak co se týká videa tak má opravdu luxusní stabilizaci obrazu, jednak díky 52Mpx senzor, kdy tam je ta 4Mpx rezerva. A jednak díky funkci Powerful video stabilization, dokáže to video fakt luxusně stabilizovat, kdy i v běhu se obraz nehoupe. Je to na úrovni iPhonu, který má sensor shift. Google a Samsung by se mohli jít učit.
Odpovědět
Elliez Second
Elliez Second
Sony byly moje mobily od začátku, bylo první kdo dělal tak chytré telefony. Jenže bylo také nejdražší a časem bylo za velký peníz málo muziky. Usnuli na vavřínech! A jejich horentní ceny zůstaly. Proto jsem přešel na jiné značky, většinou používající i technologie od Sony.I mne to mrzí, jejich Z byla moje srdcovka, byla mi tenkrát ale ukradena.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze